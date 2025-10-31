Por un reto en una discoteca una joven terminó con muerte cerebral y su padre confirmó que será desconectada

El caso de María José Ardila, una joven de 23 años que terminó con muerte cerebral, tiene conmocionados a los habitantes de Cali. Las primeras versiones indican que la joven aceptó participar en un reto de consumo de varios licores en corto tiempo en una discoteca, que le habrían producido vómito, broncoaspiró y permaneció sin respirar durante 17 minutos.

El padre de la joven, Andrés Ardila, en diálogo con Enlace Televisión, confirmó que su hija será desconectada en las próximas horas.

Joven terminó con muerte cerebral tras cumplir reto en una discoteca

El padre contó que su hija colapsó y fue trasladada a una clínica en estado crítico. Además, indicó que el incidente ocurrió durante la celebración del cumpleaños de María José y una de sus amigas.

“El cumpleaños de ella fue el 28 de octubre y el día anterior cumplía años una amiga de ella. Fueron a comer y después las invitaron a un bar en Cali donde tienen ese concurso de tomar tanto licor. Es una locura, es tomarse demasiado trago, cinco o seis botellas de trago en cinco minutos”, dijo.

Además, detalló que su hija perdió el conocimiento poco después de aceptar el desafío y dijo que "Ella se desmayó, después vomitó, broncoaspiró su vómito; esto le impidió la respiración durante 17 minutos. La niña llegó prácticamente muerta a la clínica, a urgencias. Ahí la veo morir y veo cómo la reviven, la entuban, pero el daño cerebral está tan complicado que ella ya no tiene oportunidad de vida".

El padre aseguró que "A María José el cerebro ya no le aguanta más. Estuvo 17 minutos sin poder respirar y ya le están haciendo un examen, pero el médico ya me dijo que gestione lo de la funeraria porque se nos va la niña", dijo afectado.