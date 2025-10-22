Luixa, la caleña que mezcla pop, cumbia y empoderamiento femenino en su nueva etapa musical

A sus 22 años, Luixa ya ha recorrido un camino musical que muchos artistas tardarían décadas en construir. Nacida en Cali, esta joven cantante y compositora empezó su formación a los siete años en la Escuela de Música de Desepaz, en el oriente de la ciudad. “El oriente ha sido golpeado muy fuerte socialmente, pero siempre he dicho que tiene un talento increíble. De ahí salen personas supertalentosas y hay muchas oportunidades”, contó.

Su talento la llevó a participar en el reality La Voz Teens. “Gracias a la escuela de música estuve en ese reality, llegué muy lejos, pude conocer artistas como Andrés Cepeda, Goyo, Gusi y trabajar con mentores de ese calibre. La Voz Teens me abrió las puertas a todo lo que estoy haciendo hoy en día”, recordó.

Luixa pasa del afrobeat al pop con sabor tropical

Su carrera musical como Luixa empezó hace tres años, cuando decidió lanzar su propia música. “Empecé con el afrobeat, fue mi primer ritmo. Me gusta muchísimo, pero no me sentía del todo a gusto solo sacando afrobeat. Yo quería explorar un poco más”, explicó.

Ese deseo de experimentar la llevó al pop urbano. “Decidí empezar con el pop urbano que me permite marcar muchísimo el género y fusionarlo con otros. Ahorita estoy haciéndolo”, dice.

Su más reciente sencillo, “Suerte”, es una muestra de esa versatilidad. “Suerte es una mezcla del pop urbano, del pop con reggaetón y tiene cumbia. Quise mostrar esa versatilidad que puedo tener y mezclar estos ritmos que son muy sabrosos y tropicales”.

Luixa reveló que disfruta escribir sobre lo cotidiano. “Me gusta crear canciones que hablen de cosas cotidianas, cosas que normalmente le pasan a la gente: la infidelidad, el amor, el desamor… historias que sean verdaderas, que me pasen a mí o a mis amigas”, explica.

De hecho, Suerte nació de una de esas charlas. “Siempre digo que con mis amigas me puedo hacer una serie con unas 18 temporadas porque tienen tanto para contar”, dijo entre risas y agregó que “La canción trata de una infidelidad, pero de ese renacer después, de ese empoderamiento de la mujer después de esto. No dejarnos tumbar por la depresión amorosa, sino volvernos más fuertes”.

Luixa es consciente de lo competitivo que es el gremio musical. “La clave del éxito no la sé, pero sí sé que hay que trabajar un montón. Trabajar todos los días, ser constante, porque esto es de pasión, de amor, de disciplina y de constancia”, aseguró.

También reconoce los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria. “Las mujeres nos vemos muy vulnerables en este medio. Gracias a Dios los tiempos han cambiado y ahora se nos respeta más, hay más oportunidades, pero siempre aparece alguien que te ofrece otro tipo de cosas a cambio de pegarte. Pero, cuando uno tiene sus metas claras, sus sueños claros, sus valores claros, esas cosas no te afectan”, reveló.

Ser mamá y artista a los 22 años

“Yo también soy mamá, tengo 22 años y una chiquita que ya tiene dos años y medio”, contó y aseguró que ese rol ha sido uno de sus mayores retos: “Ha sido poner en una balanza el tema de la música, que me apasiona desde muy chiquita, y también el tema de ser mamá, de querer estar con tu hija todo el tiempo, pero saber que tienes que salir a hacer esto que te gusta”.

Luixa aseguró que cuenta con un gran apoyo. “Mi pareja es como mi expomanager, yo le digo así porque hace de todo. Él es quien está superpendiente del proyecto, quien se encarga de todo absolutamente. Es el todero”, dijo entre risas. “Cuando iniciamos este proyecto no sabíamos nada de la industria y él ha sido quien se ha encargado de estudiar, de tocar puertas, de hacer la producción audiovisual”.

Entre risas y determinación, Luixa no duda cuando habla de sus metas: “Yo no quiero ganarme un Grammy, yo me voy a ganar un Grammy”. También sueña con llenar un estadio, “estar ahí cantando mis canciones y que la gente me esté apoyando”.

Sus referentes son claros y confesó que le encantaría “colaborar con Karol G, me encanta Camilo, me encanta Greeicy. Esos son mis sueños ahorita”, afirmó.

Recientemente, Luixa vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al cantar en el centro de eventos La Macarena de Medellín, donde abrió el concierto del maestro Willy García. “Fue brutal, una experiencia superlinda. La gente me trató increíble. Todo salió superbien, a la gente le encantó, incluso pidieron otra canción”, recordó emociona.

Suerte ha entrado en el top 10 de emisoras en Estados Unidos y los Premios Silver la nombraron Artista Promesa. “Sé que van a conectar un montón con mi música porque la hago desde el corazón, desde las vivencias y las historias que nos pasan a todos. Les van a gustar los ritmos porque son sabrosos, tropicales y muy comerciales”, concluyó.