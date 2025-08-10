De no creer: en Cali más de 1.000 estudiantes no pudieron presentar el ICFES por una protesta en una institución educativa

En un hecho sin precedentes un total de 1.110 estudiantes se quedaron sin presentar las pruebas ICFES Saber 11 en la ciudad de Cali por una protesta en el interior de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) en contra de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Por esto, la Secretaría de Educación de Cali, junto con el Gobierno Nacional, determinaron una nueva fecha para que estos estudiantes puedan presentar esta importante prueba nacional.

Desde la Secretaría recordaron que la organización y desarrollo de las pruebas Saber 11 es responsabilidad directa del Gobierno Nacional a través del ICFES, por lo que no pueden ser responsabilizados por la imposibilidad de presentar la prueba como estaba programado para este domingo 10 de agosto.

Por su parte, la secretaria Sara Rodas aseguró que “podemos decir que ya tenemos todo lo necesario para que cerca de 1.110 jóvenes que no pudieron presentar las pruebas, lo puedan a hacer el próximo domingo. Adicionalmente, como Secretaría de Educación Distrital se acordó con los jóvenes del FCECEP que vamos a contribuir a solucionar la situación mediando las necesidades que están presentando ante el Ministerio de Educación”.

Ya se definió la nueva fecha para la presentación del ICFES Saber 11

Gracias a la gestión de la Administración Distrital se logró establecer una nueva fecha para que 1.110 estudiantes que estaban programados para presentar la prueba en esta sede, la puedan realizar el domingo 17 de agosto, a las 7:00 a.m. en las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte, con el fin de prevenir nuevas protestas e el FCECEP.

Finalmente, la Secretaría de Educación de Cali reafirma su compromiso con el bienestar y el acceso equitativo a la educación, e invita a toda la comunidad a facilitar el desarrollo de este tipo de evaluaciones que son fundamentales para el futuro académico y profesional de nuestros estudiantes.