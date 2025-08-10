Infame ataque a la estación de Policía de La Vega: la comunidad quedó en medio de las balas

La comunidad del municipio de La Vega, en el departamento del Cauca, pasó de la algarabía al terror en medio de la celebración de los 248 años de fundación del pueblo. Un grupo armado ilegal aprovechó la ocasión para atacar vilmente la estación de Policía de la comunidad, la cual quedó totalmente destrozada.

En redes sociales se viralizaron rápidamente las imágenes del ataque y se logró ver que la comunidad quedó atrapada en medio de las balas, generando momentos de terror en hombres, mujeres y niños que se disponían a asistir a la celebración de los 248 años de fundación del municipio.

En los vídeos se logra ver como al comunidad, impotente, se vio obligada a resguardarse en casas, locales y cualquier puerta abierta que encontraban. El ataque, que duró varios minutos, se evidenció que fue con fusiles de asalto, material explosivo y demás artillería de asalto que utilizó un grupo armado ilegal que no se ha podido determinar cuál fue.

Producto del ataque no solo se vio afectada directamente la infraestructura de la estación de Policía, sino que varios uniformados del Ejército Nacional y de la Policía del municipio de La Vega, Cauca, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales.

Entre tanto, la comunidad exige que el Gobierno Nacional le garantice la seguridad y la vida a los habitantes del municipio de La Vega, Cauca. Sumado a esto, durante los tres años del Gobierno de Gustavo Petro la seguridad en el departamento del Cauca se ha deteriorado notoriamente.

Durante este periodo de tiempo, el departamento de Cauca ha visto como los diferentes grupos armados al margen de la ley han atemorizado a los habitantes del municipio con atentados terroristas, secuestros, ataques a la fuerza pública y demás estrategias de intimidación.