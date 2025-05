Convocan a multitudinaria marcha para pedir por la liberación de Lyan, niño secuestrado en Jamundí

El pasado sábado 3 de mayo el niño Lyan José Hortúa fue raptado de su propia casa por hombres armados que ingresaron a la vivienda ubicada en el corregimiento de Potrerito en Jamundí, Valle del Cauca. Tras esta situación son muchos las figuras y movimientos que se han unido para hacer una gran convocatoria para pedir por la liberación del pequeño de 11 años. Acá los detalles.

A pesar del despliegue que se ha realizado por la zona y la recompensa de más de $200 millones de pesos que han ofrecido las autoridades por cualquier información que ayude con el paradero de Lyam, los días siguen pasando y la familia está preocupada debido a que el infante presenta graves afecciones en su salud debido a una enfermedad; como lo reveló recientemente el periodista de ‘Séptimo Día’.

“¿Quién se ha puesto en los zapatos de la familia? Yo me he enterado de varias cosas que realmente me golpean fuerte, como el hecho de que este niño es asmático y que en 2022 fue internado por un paro respiratorio y estuvo en la UCI. La familia está destruida no solo porque no le llegan pruebas de supervivencia, también por los inhaladores y por el hecho de que muera en cautiverio", expresó Guauque en una reciente publicación en Instagram.

A este tipo de voces se les unirán varias más con una convocatoria que se realizará el próximo lunes 19 de mayo en Cali, con una marcha que está programada a iniciarse a las 7:00 a.m en el Parque de las Banderas y que finalizará en el edificio de la Gobernación.

“Marcharemos por un niño inocente, por un corazón que merece volver a latir con alegría al lado de su familia. Marchamos porque Lyan no puede esperar más, porque su lugar está en su casa, jugando, sonriendo y no en el silencio del secuestro. Lyan está a punto de cumplir años, ningún niño debe pasar su cumpleaños lejos de su familia. (...) Que la indiferencia no sea más fuerte que la empatía”, es lo que se lee en el aviso oficial de esta movilización.