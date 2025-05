“Es un delito con pena de prisión”: Petro sobre deleznable acto de racismo contra agente de tránsito en Cali

Un indignante acto de discriminación que se presentó en el occidente de Cali ha generado molestia nacional. El video en el que un hombre hace comentarios racistas contra un agente de tránsito incluso generó una fuerte respuesta por parte del presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

(Lea también: Agente de tránsito recibió indignantes insultos racistas por parte de un hombre en Cali: lo van a denunciar).

A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario rechazó estos hechos e incluso sostuvo que se trataba de una acción que podía acarrear consecuencias penales.

“Se llama racismo y es un delito con pena de prisión”, comentó el presidente Petro, quien además compartió las imágenes de lo ocurrido.

El video, al parecer, lo tomó uno de los compañeros del agente de tránsito, quien se vio obligado a pedir el apoyo de la Policía Nacional ante el deleznable comportamiento del sujeto.

El hombre que agredió al agente de tránsito será denunciado por dos delitos

El acto de racismo que se hizo viral se habría presentado este viernes 16 de Mayo y pronto generó un pronunciamiento de las autoridades locales, que se unieron a la ola de rechazo.

El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, condenó duramente el actuar del ciudadano y aseguró que ejecutarán acciones penales en su contra.

PUBLICIDAD

“Nuestros agentes de tránsito enfrentan a diario una realidad inaceptable: insultos, agresiones y ahora hasta actos de racismo simplemente por exigir que se cumpla la ley”, expresó Orozco.

Más tarde, aseguró que lo denunciarán por los delitos de actos de discriminación agravados y violencia contra funcionario público, con lo cual podría pagar hasta ocho años de cárcel.

No hay orden sin autoridad y no hay autoridad si no la defendemos.En Cali, la autoridad se respeta y el racismo no se tolera”, concluyó el alto funcionario de Cali.