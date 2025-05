Agente de tránsito recibió indignantes insultos racistas por parte de un hombre en Cali: lo van a denunciar

Hay una ola de indignación en Cali a raíz de un indignante hecho que se presentó en la ciudad durante un procedimiento de tránsito. En un video quedó registrado el momento en el que un sujeto le lanza insultos racistas a un agente de tránsito de la ciudad.

PUBLICIDAD

(Lea también: Judicializan a un joven que atacó a golpes a su propia mamá: le causó graves heridas).

Los hechos se presentaron cerca del Carulla de San Fernando, en el occidente de la capital del Valle del Cauca. El agente de tránsito se encontraba frente a un carro cuando un sujeto se le acercó para intimidarlo y le gritó todo tipo de insultos racistas.

El agente de tránsito trata de defenderse y procura mantener la calma frente a la repudiable agresión de la que es víctima. Entre tanto, se escucha que uno de sus compañeros le pide apoyo a la Policía Nacional.

Sobre el final del video, el sujeto simplemente entra al supermercado.

Denunciarán al hombre por discriminación y violencia contra funcionario público

Ante estos hechos, el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, hizo un pronunciamiento oficial.

“Nuestros agentes de tránsito enfrentan a diario una realidad inaceptable: insultos, agresiones y ahora hasta actos de racismo simplemente por exigir que se cumpla la ley”, indicó Orozco.

PUBLICIDAD

Así mismo, indicó que interpondrán una denuncia contra el sujeto que cometió estas agresiones racistas por los delitos de actos de discriminación agravados y violencia contra funcionario público. Según Orozco, el agresor podría enfrentar hasta ocho años de cárcel por este caso.

“Acompañáremos a nuestro funcionario como nos corresponde, a proteger su integridad y a recordar que en Cali quien hace cumplir la norma cuenta con todo el respaldo de la institución y de la ley. No hay orden sin autoridad y no hay autoridad si no la defendemos. En Cali, la autoridad se respeta y el racismo no se tolera”, concluyó el secretario.