Dramática situación: Miles de personas exigen la entrega de medicamentos en Cali

Cada día son más largas las filas en el dispensario Disfarma de la Nueva EPS, ubicado en la Avenida de Las Américas, al norte de Cali, a donde llegan miles de personas para exigir la entrega de sus medicamentos.

PUBLICIDAD

Los más afectados son los afiliados a la EPS estatal, que cada día deben llegar en la madrugada y quedarse hasta altas horas de la noche a las afueras del lugar, para ver si tienen suerte y lograr que los atiendan.

También le puede interesar: “Se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud”: Petro sobre gestores farmacéuticos

Crisis de medicamentos en Cali para afiliados de Nueva EPS

La gran cantidad de personas que llegan a hacer fila, lo hacen porque en el dispensario Disfarma durante un día solo entregan 400 fichas para los turnos de atención y deben asistir conforme al ‘pico y cédula’, al mejor estilo de la época de la pandemia.

Varios medios de comunicación han llegado hasta el sitio para evidenciar el drama que viven los usuarios de la EPS estatal y han publicado videos en los que se observa la cantidad de personas que desde tempranas horas de la madrugada llegan a ver si logran recibir sus medicamentos.

Usuarios de internet se han pronunciado diciendo que: “La culpa es del gobierno actual no paga, pero si tiene dinero para consultas populares?”, “Hace 30 años tenemos este problema con la salud o para sacar la cita con un especialista las personas se han muerto en la entrada del hospital”. “Lamento mucho está situación porque la he vivido en carne propia, pero de verdad espero que los que votaron por Petro estén haciendo la misma fila”, “veo esa fila y me parece ver las mismas filas que hacen en Venezuela, ya estamos como Venezuela” y “En los gobiernos “corruptos” la salud tenía recursos ahora en el gobierno “más trasparente” que hemos tenido no alcanza los recursos“.