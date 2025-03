“¿Hasta cuándo?“: Martín Santos expresó su descontento con exorbitantes precios del aeropuerto El Dorado

Martín Santos, hijo mayor del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, generó controversia en redes sociales tras quejarse por los elevados precios de productos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. El 11 de marzo de 2025, Martín compartió una fotografía de su factura en la que se detallaban los costos de una botella de agua con gas y una chocolatina, que sumaron un total de $30,000 pesos. La botella de agua fue cobrada a $10,990 y la chocolatina a $16,990.

Lo que inicialmente parecía ser una queja sobre precios excesivos pronto, generó gran controversia en respuesta a su publicación en X (antes twitter). Aunque Martín Santos mencionó que solo había comprado una chocolatina, el recibo indicaba que se había cobrado por una caja de 24 unidades de chocolatinas, lo que generó comentarios en las redes sociales. Varios usuarios criticaron a Santos por no haber revisado bien el comprobante y le reprocharon no preguntar los precios antes de realizar la compra.

“Las cuentas no cuadran , una chocolatina a precio de 24 unidades , y así fueran 24 unidades cada una cuesta $791 y esa chocolatina vale por lo menos 5000 o 6000 pesos lo robaron le dieron la factura y no se las pillo @MartinSantosR en Bogotá se duerme de noche no de día", “¿Cómo así que hasta cuándo, Martín? Pues hasta que haya gente que esté dispuesta a pagar ese valor. Así funciona: si usted paga ese precio, pues a eso lo venden. ¿O qué propone usted? ¿Qué se le ocurre? ¿Quiere regular los precios de las chocolatinas en el aeropuerto?“, ”Pregunta estúpida, pero se la respondo:

Hasta que tontos como usted dejen de pagar 30 barras por esas dos vainas. Si ud compra los está animando a que sigan. Si el público no compra, si o si deberán bajar los precios", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Este incidente ha reavivado la discusión sobre los altos costos de productos en El Dorado, un tema recurrente entre los viajeros. Muchos han señalado que los precios en el aeropuerto son significativamente más altos debido a los arriendos elevados y los costos operativos de los establecimientos. A pesar de las quejas, la administración del aeropuerto ha defendido que los comerciantes son los responsables de fijar los precios, sin intervención de la terminal.

Otra de las que criticó el hecho fue la periodista Vicky Dávila, tirándole al Gobierno Petro. “Absurdo. Eso pasa cuando los políticos entregan en concesión los aeropuertos. Se generan monopolios y cuadriplican los precios a los viajeros. Nadie los controla”, indicó a través de X (antes twitter).

Las críticas no se limitan solo a los precios, sino también a la falta de opciones económicas dentro del aeropuerto. Algunos pasajeros han compartido experiencias similares, donde una simple compra puede resultar en una factura exorbitante.