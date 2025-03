Denuncian agente de tránsito que roció gas pimienta a ciudadano en Cali: quedó en video

El pasado 5 de marzo, un nuevo incidente de intolerancia en Cali involucró a un agente de tránsito y varios ciudadanos en el norte de la ciudad, específicamente en el barrio La Rivera. Según testigos y un video viralizado en redes sociales, un agente de tránsito roció gas pimienta a varios hombres que aparentemente no estaban conformes con una sanción de tránsito. La situación se tornó tensa cuando los afectados comenzaron a quejarse del ataque, mientras se observaba que la moto del funcionario había caído al suelo, lo que sugiere un posible roce entre ambos grupos.

De acuerdo a las declaraciones del agente de tránsito, explicó que estaba realizando un comparendo a un vehículo pirata, que además llevaba sobrecupo. Ante la resistencia de los ciudadanos para permitir la inmovilización del vehículo, el funcionario se sintió amenazado cuando un grupo de cuatro motocicletas lo rodeó, intentando despojarlo de las llaves de su moto. Fue entonces cuando decidió rociar gas pimienta para defenderse. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la acción del agente fue en legítima defensa, ya que los ciudadanos lo rodearon e intentaron agredirlo.

“La gente por no dejar inmovilizar un carro de esos piratas en la ciudad de Cali, ahí nos tuvieron un rato, en pocas palabras, secuestrados, porque no nos dejaban ir; después de que dejaron salir, me abordaron cuatro motocicletas por detrás en un semáforo a quitarme las llaves de la moto entonces yo salí para la estación de la Rivera, en ese momento, ellos no me dejaron ingresar a la estación, por lo que yo seguí derecho y di el retorno, a lo que yo hice el retorno, me tumbaron la moto y me hicieron caer y me iban a pega 4 en motocicletas”, dijo el agente involucrado.

Este incidente es solo uno más en una serie de enfrentamientos entre agentes de tránsito y caleños, algo que se ha intensificado debido a los operativos de control de movilidad. La Secretaría de Movilidad ha enfatizado la importancia de que los ciudadanos respeten las normas de tránsito para evitar situaciones conflictivas, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos que cooperen con los agentes en la tarea de mantener el orden vial y la seguridad.