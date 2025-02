Impresionante agresión a agente de tránsito: hombre lo dejó tirado con su moto encima

Una nueva agresión a un agente de tránsito se presentó en la ciudad de Cali. En medio de un control que realizaban las autoridades en la calle 44 con carrera 8va, requirieron a un motociclista para revisar sus documentos, cuando el hombre intentó escapar y arrolló a uno de los funcionarios de movilidad.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Grupos del Sisbén que son beneficiarios de la Devolución del IVA 2025: ¿cómo saber si aplica?

En un video quedó registrado el hecho que generó gran rechazo e indignación en la ciudad de Cali, pues el hombre intentó escapar y dejó al agente de tránsito casi que con la motocicleta en su rostro.

De forma inmediata, las autoridades capturaron al hombre y no lo dejaron escapar, mientras que el agente fue ayudado por otros funcionarios, quitaron la motocicleta de encima de él y le brindaron los primeros auxilios.

En redes sociales no disculparon al hombre y tampoco dejaron pasar otros incidentes con agentes de tránsito. “¿y cuando son los agentes que hacen caer a las personas por quitarle su vehículo, por qué no hacen tanto revuelo?“, ”deberían quitarle la licencia de por vida y una demanda por intento de homicidio", “esos son los mismos que salen a firmar la revocatoria del alcalde”, "@alejoeder, estoy de acuerdo con los operativos para los vehículos sobre todo motos, hay algunos manejando sin papeles cometiendo infracciones, accidentes y no responden", “en diciembre estuve en Cali de vacaciones y todo muy lindo pero las motos lo peor, me pregunto, ¿cómo hacen para obtener licencia de conducir? Uy no, mucha irresponsabilidad y peligro en las calles con las motos", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

También podría leer: De película: Persecución de la Policía terminó en balacera en Cali

Otra agresión a agente de tránsito en Cali

Otra agresión a agentes de tránsito se presentó por parte de ciudadanos en medio de un control en la capital del Valle del Cauca. Agentes de movilidad y el grupo de Policía de Tránsito estaban realizando sus operaciones cotidianas en el centro de Cali, cuando un motociclista agredió a uno de los funcionarios.

PUBLICIDAD

De acuerdo con testigos que se encontraban en la carrera 10 con calle 21, en el centro de la ciudad, un motociclista intentó agredir a un agente de tránsito cuando lo requirieron para el control, en medio de la situación, el funcionario le respondió poniéndole el pie y haciéndolo caer, dejando al hombre con lesiones.

Lea también: ¿Cómo saber si un oferta de empleo por WhatsApp es real o una estafa?

Al respecto, el subsecretario de Movilidad Jorge Moreno, se pronunció e indicó que rechazan contundentemente la pelea que se presentó y recordó que hay sanciones para las personas que lo realice, de igual manera enfatizó que los agentes de tránsito que atentan contra ciudadanos pueden verse involucrados en investigaciones.