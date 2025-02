“Despedirme”: nuevo lanzamiento de la caleña YSA C

YSA C

YSA C, una de las voces emergentes más prometedoras de la escena urbana en Colombia, presenta su nuevo sencillo “Despedirme”, un tema que refleja su evolución artística y su búsqueda por conectar con su esencia. Después de un exitoso final de 2024, acumulando millones de reproducciones, YSA C vuelve con toda este año.

En palabras de la artista, “Despedirme” es más que una canción: es un renacer musical. “Volví a la raíz, encontré mi identidad y lo que quiero transmitir al público. Mi mensaje es simple: hagamos música para sentir, porque eso es lo que realmente nos llena”, afirma YSA C.

El sencillo fusiona ritmos de afrobeat, amapiano y pop, géneros que han influenciado a la artista y que le han permitido desarrollar un sonido propio dentro de la escena musical colombiana. El proceso de composición y producción de “Despedirme” tuvo un significado especial, pues nació en un campamento creativo rodeado de amigos y familia, lo que le dio un carácter íntimo y auténtico.

¿Quién es YSA C?

YSA C es una artista caleña de 22 años, que desde inicio de 2023 está redefiniendo el sonido de la música urbana en Colombia. Con un estilo que fusiona el reggaetón contemporáneo con influencias del afrobeat, amapiano y pop, ha logrado destacarse en la escena musical gracias a su autenticidad y talento.

Su propuesta artística combina sensualidad, vulnerabilidad y fuerza, conectando con una audiencia que busca historias reales y emociones genuinas. Desde sus inicios, YSA C ha mostrado una evolución constante, consolidando un sonido propio que refleja sus raíces y su identidad. Con letras cargadas de sentimiento, sus canciones narran historias de amor, desamor y empoderamiento, convirtiéndola en una de las voces más prometedoras de la nueva ola de la música latina. Su impacto en la industria sigue creciendo, sumando millones de reproducciones y posicionándose como un referente en la escena musical colombiana.

El Futuro de YSA C

El 2025 se perfila como un año clave en la carrera de YSA C. Luego de cerrar el 2024 con un impacto significativo en la escena musical, luego de su exitoso hit “No se Dio” junto a la estrella del Afrobeat HAMILTON, su enfoque está en seguir creciendo y llevar su música a nuevos niveles. Con “Despedirme”, la artista no solo consolida su identidad sonora, sino que también da un adelanto de todo lo que tiene preparado para este año. YSA C es más que una promesa; es una realidad en la industria musical. Con su auténtico estilo y su capacidad para emocionar con cada interpretación, sigue demostrando que su lugar en la música latina está asegurado. Con una energía arrolladora y una pasión inquebrantable, esta talentosa caleña está lista para conquistar aún más corazones y escenarios en el mundo.