Más de 3000 personas estarían afectadas por eventos de Carpa la 66: ¿seguirá funcionando?

Desde hace varios años que comenzó el funcionamiento de la Carpa 66 Central Park, ubicada en el barrio el Limonar, sur de la ciudad de Cali, cientos de habitantes han expresado su descontento, más que todo en el mes de diciembre, donde hay eventos casi todos los días. Es por eso que han iniciado una serie de reclamaciones y audiencias públicas para demostrar con pruebas de la afectación que esto representa.

La más reciente audiencia que estaba programada, fue suspendida en cuestión de minutos por un recurso jurídico que presentaron los abogados de Carlos Paz, propietario de la Carpa la 66 Central Park.

“Esta audiencia era exclusivamente de pruebas, en la cual no se iba a tomar ninguna decisión, la suscrita prefiere suspenderla a efectos de que no se vayan a presentar más situaciones, porque he sido objeto de tutela, recusaciones y denuncias”, informó Mónica Julieth Mesa, inspectora de Policía Urbana de la comuna 17, donde está ubicada la Carpa.

Aseguran que son más de 3000 personas las que han estado afectadas por los eventos en horas de la noche. “Todo el mundo iba, también llegó el microtráfico, la prostitución, el tema del vandalismo y esa zona se deprimió. Nosotros tenemos mucho temor de que, después de tantos años en los que hemos trabajado, eso suceda”, informó Johnnhy Lozano, presidente de la JAC, al diario El País, sobre el temor que sienten ante el hecho de que pueda ocurrir lo mismo que ocurrió en la Avenida Sexta.