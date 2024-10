COP16 y el Día de los Océanos: Fortaleciendo sinergias para la conservación marina.

En la COP16, se celebró el evento paralelo del ‘Día de los Océanos’ en el Pabellón del Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF), enfocado en promover sinergias entre acuerdos internacionales para la conservación marina.

Líderes en protección marina discutieron estrategias para asegurar la protección del 30% de las áreas marinas para 2030, alineándose con acuerdos internacionales como el Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

El evento, realizado en la Zona Azul de la COP16, reunió a figuras clave de la agenda oceánica, incluyendo a Joseph Appiot de la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), Rebecca Hubbard de la High Seas Alliance, Siri Bjune de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Remi Parmentier, fundador de Let’s be nice to the ocean.

La colaboración entre mecanismos internacionales fue señalada como clave para cumplir los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (KMGBF).

Fortalecer la colaboración interinstitucional en la COP16 para la protección de los océanosLos panelistas coincidieron en la necesidad de una colaboración más efectiva entre diversos mecanismos internacionales para proteger el 30% de las áreas marinas para 2030, conforme a lo establecido por el BBNJ.

La UNODC destacó la importancia de combatir actividades ilegales en los océanos, una acción fundamental para promover la sostenibilidad y la justicia en los ecosistemas marinos.

Appiot resaltó la necesidad de construir sinergias para una mejor implementación de estos acuerdos. Hubbard subrayó la urgencia de ratificar el BBNJ para alcanzar los objetivos del KMGBF. Bjune detalló los esfuerzos de la UNODC para combatir la ilegalidad en los océanos, destacando la justicia marítima como esencial para la sostenibilidad marina. Finalmente, Parmentier llamó a una mayor cooperación entre los sectores público y privado para afrontar la crisis de los océanos.

Activistas ambientales protestaron en el Día de los Océanos en la COP16

En la zona azul de la COP16 en Cali, un ambiente de tensa calma acompaña las últimas jornadas de negociaciones climáticas, mientras docenas de activistas han intensificado sus protestas. Con cantos, maracas y pancartas, los manifestantes expresaron su descontento hacia lo que consideran promesas vacías por parte de los líderes en la cumbre. Entre sus mensajes, destacan consignas en defensa de la vida de especies como las ballenas y el jaguar.

“Nos están ignorando, y por eso vamos a alzar la voz”, afirmó el Leonardo Vélez activista a PUBLIMETRO, subrayando la falta de acciones concretas en el evento. Los manifestantes han anunciado que permanecerán en la COP16 durante varios días más, exigiendo que sus demandas sean atendidas. Esta última semana de la COP16 se perfila como la más intensa, con las negociaciones en su fase final y programadas para concluir entre el jueves y viernes.

Balance de la primera semana de la COP16 en Cali

Al cierre de la primera semana de la Conferencia de las Partes sobre biodiversidad, la presidenta de la COP16 Susana Muhamad, junto con la secretaria del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) Astrid Schomaker y la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Inger Andersen, presentó un balance positivo sobre el avance de las negociaciones y las expectativas para la segunda semana de trabajo. Además, celebró las diversas declaratorias de comunidades y sectores a favor de la protección de la naturaleza.

“Ya tenemos al menos dos documentos de sala para la COP16, cinco para el Protocolo de Cartagena y al menos cinco para el Protocolo de Nagoya, además de otros documentos que se aprobarán esta noche en la sesión plenaria. Me gustaría destacar que esta es la COP de la Gente. Hemos tenido la mayor participación con 20.000 delegados y más de 40.000 personas visitando la Zona Verde, donde también se llevan a cabo importantes discusiones”, afirmó Muhamad.

Muhamad resaltó el avance positivo en temas complejos, especialmente en el plan de trabajo de pueblos indígenas y comunidades locales del artículo 8J, logrando varios acuerdos para un “texto limpio”, aunque con temas pendientes por resolver en el proceso de negociación.

Respecto a la movilización de recursos, la presidenta destacó que se ha planteado una metodología que genera confianza para llegar a un acuerdo sobre este tema, uno de los más desafiantes de la COP.

La secretaria del CDB, Schomaker, subrayó que “todos los países están tomando en serio el llamado de Montreal y avanzan en sus estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad. La COP16 es un llamado a la unidad, donde el trabajo conjunto es clave a pesar de los obstáculos”.

Por su parte, Andersen señaló que los avances en Cali fortalecerán las convenciones de clima y desertificación. “Estas tres Convenciones de Río, junto con la de contaminación, son esenciales para las soluciones. Acciones sobre la naturaleza y objetivos como el 30×30, enfocados en restaurar el 30% de los ecosistemas para 2030, son vitales para reducir la carga climática”, recalcó.

La COP de la Gente

Durante la semana, uno de los ejes principales fue la COP de la Gente, materializada en diversas declaratorias de las comunidades para incrementar su participación en la Conferencia. Muhamad destacó los logros alcanzados, como la declaración de Inírida impulsada por mujeres en el Foro de Mujeres, el reconocimiento de la biodiversidad por parte de las comunidades negras en el Foro Internacional Afrodescendiente, la firma de la declaratoria para la protección de pueblos indígenas en aislamiento y la declaración de parlamentarios de más de 12 países junto al Congreso colombiano en torno a los compromisos del Marco de Kunming-Montreal.

La cifra: Se espera asegurar la protección del 30% de las áreas marinas para 2030.