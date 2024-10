“Facilitaremos un marco neutral e imparcial”: ministra Susana Muhamad, habló de su rol como presidenta de la COP16

¿Sabía que la ministra del Medio Ambiente Susana Muhamad es la presidenta de la COP16 Colombia? Este liderazgo lo asume este lunes en Cali, donde será la sede de la discusión global más importante sobre biodiversidad y sostenibilidad en el planeta.

¿Qué es la COP16?

La COP o Conferencia de las Partes es el encuentro donde los países que forman parte de una convención internacional se reúnen para tomar decisiones sobre temas ambientales. Cada convención tiene su propia agenda y procedimientos, pero todas comparten el objetivo de proteger el ambiente a nivel global.

La COP16, en particular, es la décima sexta reunión de los países que han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este evento busca impulsar la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad, un plan global diseñado para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad de aquí al 2030.

Además de avanzar en este plan, la COP16 servirá como plataforma para promover la cooperación internacional y fortalecer las políticas ambientales a nivel global, creando sinergias entre las naciones para enfrentar los desafíos de la biodiversidad.

Como destaca la ministra de Ambiente y próxima presidenta de la COP16 de Biodiversidad: “El éxito de estos acuerdos está en su implementación y en la capacidad de las partes de actuar para hacer frente a la triple crisis. Las COP no pueden ser un camino para seguir negociando los compromisos, ya hemos alcanzado acuerdos históricos para la protección del planeta y por eso, debemos generar los mecanismos para su implementación”.

PUBLIMETRO habló con la ministra Muhamad quien detalló cómo serán sus acciones como presidenta del evento en Cali.

¿Nos puede explicar el rol que asumirá como presidenta entrante de la COP16 de biodiversidad en este territorio autónomo internacional que se crea durante los días de la Conferencia de las Partes en la zona azul en Cali?

Como presidenta entrante de la COP16 de biodiversidad asumiré un rol clave de liderazgo y facilitación en un marco neutral e imparcial. Durante los días de la Conferencia, la Zona Azul en Cali se considera un territorio autónomo internacional, lo que significa que todas las decisiones se tomarán en el contexto de la comunidad internacional, sin que vaya a representar específicamente al Gobierno de Colombia. En este rol seré responsable de abrir y cerrar las sesiones, organizar el orden de los oradores, asegurar el cumplimiento de las reglas de procedimiento y facilitar el diálogo entre las Partes para avanzar en las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, me reuniré diariamente con la Mesa de la COP y la Secretaría del Convenio para dirigir el desarrollo de las discusiones, promover el consenso y garantizar que se logren resultados significativos que refuercen la cooperación internacional en biodiversidad.

¿Cómo se ha preparado para ejercer como presidenta entrante de la COP16 de Biodiversidad en Cali? ¿Qué protocolo debe seguir?

He venido preparándome desde la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), que se llevó a cabo a principios de año en Nairobi. Desde entonces, he trabajado en estrecha colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y he sostenido reuniones con diversos ministros de Ambiente para comprender las expectativas de otros países respecto a la COP16. Esto incluye conocer los logros que se esperan, las dificultades que se enfrentan y las propuestas que tienen los distintos países. Particularmente, en Canadá, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica me capacitó y me dio orientación sobre los temas clave de la COP, me reuní con negociadores experimentados, quienes me brindaron recomendaciones sobre la mejor manera de abordar las negociaciones y cumplir con las expectativas de la presidencia de la COP. La agenda internacional que he realizado este año ha estado vinculada con la preparación para asumir la presidencia.

¿Cómo presidenta entrante de la COP16 de biodiversidad cuáles son sus expectativas en cuanto a los avances que desea realizar Colombia en agendas, compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad biológica y darle un uso sostenible durante la conferencia de las partes? ¿En qué cree que es importante avanzar en los acuerdos con el resto de las delegaciones de los países que nos visitarán en Cali?

Como presidencia entrante de la COP16 de biodiversidad, las expectativas de Colombia están centradas en posicionar una agenda ambiciosa para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a nivel global. Uno de los objetivos clave es elevar el cuidado de la biodiversidad al mismo nivel que la descarbonización, entendiendo que ambos son indispensables para estabilizar las condiciones climáticas del planeta y asegurar la supervivencia de la humanidad. Colombia buscará impulsar la restauración de los ecosistemas como una prioridad fundamental, reconociendo que el bienestar de la naturaleza y el bienestar humano están profundamente interconectados. Es esencial que avancemos en estrategias que nos alineen nuevamente con los ciclos naturales y fomenten modelos de vida que regeneren sistemáticamente los ecosistemas. Otro avance crucial será el lanzamiento de la Coalición Global Paz con la Naturaleza, una iniciativa promovida por Colombia que busca unir los esfuerzos internacionales en la construcción de la paz y la protección de la naturaleza. Esta coalición se basa en la creencia de que la paz y la conservación ambiental son dos pilares esenciales para garantizar la vida en el planeta. A través de una declaración conjunta no vinculante, los países que se unan a esta iniciativa trabajarán en sinergia para abordar los desafíos globales que amenazan tanto la estabilidad ecológica como la humana.

En cuanto a los acuerdos con el resto de las delegaciones, Colombia considera prioritario avanzar en la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal. Es crucial cerrar la brecha financiera que limita las acciones de conservación, asegurar que los recursos genéticos se utilicen de manera equitativa y sostenible, y garantizar la protección de los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas, quienes son guardianes fundamentales de la biodiversidad.

Esta debe ser la COP de la implementación. Finalmente, un aspecto destacado de la COP16 será su enfoque como la COP de la Gente. Esto significa que Colombia quiere asegurar que la COP no sea únicamente una reunión diplomática, sino también una plataforma para la movilización social y el empoderamiento de las comunidades. Se busca que la sociedad civil, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y otros grupos tengan un rol activo en las discusiones y decisiones. La COP de la Gente no solo se refiere a la participación durante el evento, sino a una capacidad de incidencia y movilización que comienza antes de la conferencia, se fortalece durante la misma y se extiende más allá de la clausura.

La cifra: 10 jefes de Estado y 14.500 personas participarán de la COP16 de biodiversidad, en Cali.