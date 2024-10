¿Cómo desapareció Sofía Delgado? Así fue la última vez que sus padres la vieron con vida

Luego de una intensa búsqueda por parte de las autoridades y familiares, el cuerpo de la niña de 12 años, Sofía Delgado, fue encontrado sin vida en el Valle del Cauca, en horas de la mañana de este jueves 17 de octubre, luego de estar desaparecida desde el pasado 29 de septiembre en el corregimiento de Villagorgona, Candelaria, Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “Para mí, ella está viva”: últimas palabras de la mamá de Sofía Delgado antes de encontrarla sin vida

La última vez que sus padres vieron a Sofía Delgado con vida

En horas de la tarde del 29 de septiembre, en Villagorgona, Candelaria, Valle del Cauca, Sofía Delgado salió de su vivienda hacia la casa de su abuela, que estaba ubicada en la misma cuadra, con la finalidad de recoger un champú con el que iba a bañar a su perrita.

El padre de la menor, habló con Noticias Caracol, e informó que la niña paso por un parque del sector llamado La Victoria y fue lo último que supieron de ella. “Nunca anda sola, por cosas de la vida, ese día le dio por ir sola a recoger el champú a la casa. Son cosas que si uno supiera que van a pasar, uno hace algo al respecto”.

El padre también pidió a los secuestradores que devolvieran a su hija sana y salva y que los perdonaba “en nombre de Dios”, esto antes de encontrarla sin vida en horas de la mañana de este jueves 17 de septiembre en Florida, Valle del Cauca.

Lea más: Impresionantes detalles del asesinato de Sofía Delgado en el Valle del Cauca: hay una pareja capturada

La madre de Sofía Delgado, informó que la niña nunca alcanzó a llegar a la casa de sus abuelitos, “se me la llevaron con llaves y todo, por lo que la reacción de nosotros como familia fue salir con los vecinos, pero ella no estaba. Ningún niño, ni ninguna familia debería estar pasando por esto. No se lo deseo a nadie, es un dolor y una angustia muy grande”, comentó la madre de la menor a Caracol Radio.