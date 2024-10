Así reaccionó alcalde de Cali, Alejandro Eder, ante el cruel asesinato de Sofía Delgado: “me duele como padre”

Luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de la niña de 12 años, Sofía Delgado, que estuvo desaparecida desde el 29 de septiembre y fue encontrada sin vida en horas de la mañana de este jueves 17 de octubre en el Valle del Cauca, los colombianos han expresado su impotencia ante los hechos. Así mismo lo hizo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a través de sus redes sociales.

“Me duele el alma, como padre y como colombiano, la tragedia ocurrida con Sofía en el municipio de Candelaria. Cuándo vamos a entender, como país y como humanidad, que los niños son sagrados y que lo único que debemos generar es protección y bienestar para ellos”, comenzó diciendo el alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, quien es papá de dos niños con Taliana Vargas.

Así mismo, Eder se solidarizó con los familiares y pidió a la justicia que actúe con “su máxima pena contra quienes cometieron este atroz crimen”.

El cuerpo de Sofía Delgado fue encontrado en un cañaduzal en el Valle del Cauca, luego de que los presuntos responsables que fueron capturados, confesaron el crimen a la Policía Metropolitana del Valle del Cauca.

Habló mamá de Sofía Delgado

En medio de lágrimas por haber perdido a su hija, la madre de Sofía Delgado, pidió justicia para los responsables.

“Gente mala, gente con máscara, no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón, siempre piensan en hacer lo malo, uno nunca piensa en la vida que va a pasar esto, nunca me llegué a imaginar esto, pero, en este caso nos tocó a nosotros y le pido a Dios que esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”, contó a medios de comunicación, en medio de lágrimas e impotencia.