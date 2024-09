Letras de Vanguardia: taller que pretende ampliar el mundo editorial con autores afrocolombianos

Wilson Moreno, Javier Felipe Ortiz Cassiani, Francisco Javier Flórez , Alfonso Múnera, Paula Moreno, Indhira Serrano, Teresita Gómez, Velia Vidal y Fernando Montaño son los pocos autores afrocolombianos que se encuentran inscritos en dos de las editoriales más grandes del país: Planeta y Random House Mondadori.

Lo que ha llamado la atención de Manos Visibles, el Fondo de Cultura Económica y Acdi Voca, pues crearon la iniciativa ‘El Laboratorio de Escritura Letras de Vanguardia’, destinada a impulsar la equidad racial y destacar los talentos afrocolombianos en el país.

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con Manuel Viveros, gerente de Cultura y Nuevas Narrativas de Manos Visibles, quien indicó que, “esta es una apuesta de Manos Visibles para incidir más en el futuro de la equidad racial desde la literatura en Colombia. Este es un ciclo de formación en escritura creativa, queremos crear un grupo de escritores en distintos lugares del país”, indicó.

Este proyecto hace parte de otra gran iniciativa llamada ‘Vení te leo’, que lleva seis años, tiene proyectos de lectura y ha creado alrededor de 300 ciclos de lectura en 15 municipios, “se ha logrado en repartir por todo el país 10.000 ejemplares de textos literarios, ya hemos hecho todo un ciclo de lectura y escritura porque tenemos claro su relación y los liderazgos étnicos” puntualizó viveros.

¿Cuáles son los requisitos?

Las personas que deseen participar, deben ser mayores de edad, vivir en Cali, Buenaventura, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Buenos Aires, Corinto o Jambaló. Identificarse como afrodescendiente, tener un relato de su autoría en el género de poesía, novela o cuento.

Tenga en cuenta que si es novela, debe tener una primera versión y adjuntar un fragmento de un capítulo. Además, disponibilidad de tiempo los sábados de 9:00 a.m. a 01:00 p.m.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 20 de septiembre a través de la página web www.manosvisibles.org.

Letras de Vanguardia en Bogotá

Con una lectura de poemas, cuentos y fragmentos de sus obras realizada a lo largo de un recorrido por las instalaciones del Centro Cultural Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económica, se llevó a cabo la clausura del Laboratorio Letras de Vanguardia, un taller de escritura realizado por Manos Visibles y este fondo editorial mexicano con el apoyo de la Fundación Sura y en el que participó un grupo de autores del Pacífico, Caribe y Bogotá.

Gabriela Roca, directora del Fondo de Cultura Económica en Colombia, dijo a Publimetro Colombia: “Me da mucho gusto ver tantas caras de satisfacción entre los escritores que hicieron parte de este taller, ahora terminan con un proyecto que seguro ustedes seguirán trabajando hasta ver que ya tenga cara de publicación, que espero sea con nuestro Fondo”.

Ayran Riascos, un poeta caleño cuyo nombre ha sido destacado entre los participantes del taller en la ciudad de Bogotá, dijo: “Haber hecho parte de este taller me permitió hacer una reflexión sobre mí mismo y me ayudó a entender como la raza influye en mi identidad como persona trans, influye en mi identidad como escritor que se cuestiona e indaga sobre sí mismo y que de alguna manera reflexiona sobre su rol en el mundo y sus posibilidades a través de un ensayo que ya había sido presentado en la Universidad Autónoma de Madrid y que es un camino para incursionar en el ensayo narrativo, además me preparo para publicar mi próximo libro, un poemario que se llama Hacia el octaedro y seguir impulsando el encuentro internacional que organizo anualmente y que se llama, Conexión Cultural Latina”.