“No desistan”: Alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se sumó al rechazo de líderes políticos ante la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Cabe resaltar que este sería el tercer mandato del representante chavista que lleva seis años como presidente.

“Yo, Alejandro Eder, me sumo a las voces de rechazo al robo de las elecciones en Venezuela. El pueblo venezolano tiene en el alcalde de Cali -como en la gran mayoría de los colombianos- a un aliado. No aceptamos más engaños con las elecciones de la hermana Venezuela. Hago un llamado a la oposición de ese país a que no desistan, a que sigan en la calle, defendiendo sus votos y la democracia. Estamos con ustedes”, indicó el alcalde de Cali a través de su red social X (antes twitter).

Líderes políticos alrededor del mundo han rechazado y calificado el triunfo de Nicolás Maduro como un “robo”. Otro de los mandatarios colombianos que rechazó el hecho fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien solicitó a los organismos internacionales actuar frente a la situación.

“La comunidad internacional, incluida Colombia, tiene la responsabilidad de defender la voluntad del pueblo venezolano y no permitir un nuevo quiebre democrático en Venezuela. Los resultados revelados por la autoridad electoral en Venezuela, 6 horas después del cierre de las urnas, no coinciden con ninguna encuesta previa, ni con las encuestas a boca de urna independientes y reconocidas internacionalmente. Esto que les pasa hoy a nuestros hermanos venezolanos nos recuerda que la democracia no está garantizada. No olvidemos eso. Recordemos que nuestra tarea, la de todos, es siempre proteger la democracia y cuidar las instituciones. Al pueblo venezolano, nuestra solidaridad en esta lucha que continúa. Los ojos del mundo están sobre Venezuela.”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.