Petro dejó ‘tiradas’ a las víctimas del conflicto en el Cauca: salió abucheado del lugar

El presidente Gustavo Petro se encontraba en Popayán en medio de un evento llamado ‘Misión Cauca’, con este espera realizar junto al ministro de Defensa y las autoridades locales una serie de iniciativas con las que esperan transformar el territorio y garantizar la seguridad para que se permita el desarrollo integral de la región. Según informaron, la ‘Misión Cauca’ hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y será para realizar una intervención coordinada entre el Estado y la comunidad, con apoyo del sector privado.

Esta estrategia abarca aspectos económicos, productivos, culturales y sociales con el objetivo de construir una sociedad más justa e inclusiva en el Cauca. Esta iniciativa se enfoca en fortalecer operaciones militares y policiales para neutralizar grupos armados y economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. “Yo tengo una propuesta: las obras públicas en zona, vamos a llamar las zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar. Si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo, a través de sus instrumentos”, aseguró el mandatario.

Debido al contexto del encuentro, las víctimas del conflicto asistieron con la esperanza de ser escuchadas y recibir soluciones efectivas a su difícil situación de seguridad, pero esto no fue posible. La reunión se fue alargando cada vez más y el mandatario se estaba alargando en temas que no tenían mucha relación con la seguridad en el Cauca, además, en un momento vieron que el presidente Petro, sin previo aviso, empezaba a despedirse y a retirarse del recinto.

Las víctimas empezaron a pedir a gritos ser escuchadas por el presidente exigiendo soluciones a su seguridad y a la situación del departamento. Los ánimos empezaron a subir pero el presidente Petro hacía caso omiso a los gritos de las víctimas, quienes en medio del desespero de ser ignoradas empezaron a abuchear al presidente. En varios vídeos difundidos en redes sociales se puede ver el momento en que el presidente sale en medio de gritos, pero sin prestar mayor atención.