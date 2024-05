Crudo testimonio de emprendedor afectado por lluvias en Cali ¿quién responderá?

Vías cerradas, semáforos sin funcionar, árboles encima de carros, sótanos de centros comerciales inundados y alrededor de 100 familias afectadas ha dejado hasta el momento el torrencial aguacero que se presentó desde horas de la tarde de este miércoles 15 de mayo y que se prolongó hasta horas de la noche.

Desde entonces, la administración distrital instaló un PMU (Puesto de Mando Unificado) para atender todas las emergencias que se presentaron durante la noche y hasta horas de la tarde de este jueves 16 de mayo.

En un primer reporte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que desde el comienzo de la situación cientos de funcionarios de la Alcaldía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali se unieron con el fin de mitigar las emergencias.

“Fue una emergencia completa para Cali, cayó un aguacero muy fuerte, eso generó una inundación súbita, la cual se vivió en el punto más fuerte al frente del hotel Spiwak, en el centro comercial Chipichape, barrio Santa Mónica. Hay por lo menos 100 viviendas afectadas, en zona rural en Montebello. Venimos trabajando desde anoche con toda la administración a través de un PMU, anoche tuvimos centeneras de funcionarios públicos y colaboradores, tratando de estabilizar la situación y vamos avanzando”.

Emprendedores tuvieron millonarias pérdidas

William Libreros, representante legal de la marca Oh Lala (@ohlalacali) en la capital del Valle del Cauca, una tienda de maquillaje que tiene sede en el norte y en el sur de la ciudad.

“La emergencia comenzó alrededor de las 4 de la tarde, inicialmente con un aguacero muy duro, el agua empezó a subirse y llenar las calles, estamos ubicados en la avenida sexta, el agua empezó a rebosar, pasó el andén y llegó hasta la tienda.

Inmediatamente se tomaron medidas de recoger todo lo que estaba abajo, ponerlo en un lugar alto, posteriormente los trabajadores comenzaron a barrer y recoger en tarros el agua porque no había otra manera. En la parte de atrás, comenzó a devolverse el agua por los sifones del baño también”, comenzó indicando Libreros.

Además, informó a PUBLIMETRO COLOMBIA que hasta el momento no han recibido ayudas por la emergencia y ningún miembro de la Alcaldía de Cali los ha contactado. “Muchos de los estantes quedaron deteriorados, mojados, hay que hacerlos arreglar, además tocó cerrar temprano, este jueves no se pudo abrir la tienda, hay pérdidas de aproximadamente seis millones de pesos”.

Finalmente, hacen un llamado a la alcaldía para que haya sitios estratégicos y plan de emergencias para los sectores que más sufren cuando se presentan estos aguaceros.

Centros comerciales inundados

Ciudadanos a través de redes sociales compartieron imágenes y videos de los sótanos de reconocidos centros comerciales en Cali como Chipichape y Pacific Mall, totalmente inundados, con los vehículos atrapados y las personas sin salida alguna.

La misma situación se presentó en varios conjuntos residenciales del norte de Cali, donde el desbordamiento del río Cauca y de los caños aledaños a barrios como los Álamos, provocaron inundaciones en parqueaderos, primeros pisos y locales comerciales del sector.

Estudiantes quedaron atrapados por inundaciones

La Secretaría de Educación de Cali, evaluó este jueves los daños que se presentaron a cinco sedes educativas en el norte de la ciudad para que así, civiles y arquitectos adelanten obras y se normalice el servicio a estudiantes.

Un caleño, con dos hijas que estudian en la institución educativa Gimnasio La Colina, contó a PUBLIMETRO COLOMBIA que tuvieron que ir a rescatar a las niñas que quedaron sin poder salir de la ruta escolar al menos tres horas, pues el bus salió del colegio pero quedó atrapado en medio de las inundaciones que se presentaron.

Otra emergencia se presentó cuando otra ruta escolar del colegio Hispano y sí quedó en medio de las inundaciones, el agua ingresó al bus y padres de familia tuvieron casi que nadar para sacar a sus hijos del vehículo, que quedó totalmente inundado.

¿Cómo se ha preparado EMCALI para la ola invernal de la ciudad?

Hablamos con Mauricio Jiménez, gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, quien comentó que desde hace varios meses se han venido preparando para las emergencias invernales en la ciudad.

“Efectivamente venimos desde Emcali preparándonos para la temporada invernal con limpieza de sumideros, de alcantarillas, preparación de nuestros canales y otras alternativas que históricamente se han hecho. Adicionalmente focalizamos varias limpiezas y puntos claves en toda la ciudad, sin embargo, la situación que ocurrió fue bastante particular porque se combinó una gran cantidad de lluvia y muy corto tiempo, lo que hizo que desbordará gran parte de las quebradas que desde Emcali no intervenimos, hubo gran arrastre de lodo, creemos que hay varios derrumbes que generan esto y al encontrarse con la ciudad se desbordan con los canales y lleva a que las alcantarillas se tapen”, indicó.

Jiménez reiteró el llamado a los caleños para que no arrojen basuras a las calles. “Esperamos que con las acciones que hemos tomado, haga que si llueve otra vez no tengamos mezcla de factores de lodo y residuos sólidos y no se presente la situación. Es un poco complejo indicar si sucederá lo mismo o no, sin embargo, desde Emcali, estamos con todas nuestra cuadrillas limpiando y recuperando nuestros sistemas”, puntualizó.