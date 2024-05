Alcalde Galán ofreció total apoyo a Cali por emergencias debido a fuertes lluvias: “toda nuestra solidaridad”

Luego de las fuertes emergencias por las que está pasando la ciudad de Cali debido a los torrenciales aguaceros que se han presentado desde horas de la tarde de este miércoles 15 de mayo, las autoridades han trabajado incansablemente por ayudar a los ciudadanos que se ven afectados y mitigar futuras situaciones de emergencias.

PUBLICIDAD

Al respecto, en horas de la mañana de este jueves 16 de mayo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que “Bogotá está con Cali” inició diciendo el primer mandatario de la capital del país.

“Toda nuestra solidaridad con los caleños y caleñas ante los desastres causados en varios puntos de la ciudad por las fuertes lluvias de las últimas horas. Alcalde Alejandro Eder, desde Bogotá estamos listos a ayudarle y ponemos a su disposición todas nuestras capacidades para atender esta emergencia. Estamos con Cali” indicó Carlos Fernando Galán a través de la red social X (antes twitter).

Recomendados:

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron en redes y celebraron el apoyo que se han brindado ambas ciudades. “Esta unión entre Cali y Bogotá hasta en las situaciones más agudas es sin duda,un gran ejemplo para el país! Gracias @CarlosFGalan”, “así es que se gobierna, ayudando, bien, muy bien”, fueron algunos de los comentarios.

Fuertes lluvias provocaron emergencias en Cali

En horas de la mañana de este jueves 16 de mayo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que han logrado atender de manera inmediata los eventos que se han presentado por las fuertes lluvias en la ciudad. A través de la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), que sigue activo, permitió que se atendieran rápidamente las emergencias, brindándole una solución a los caleños.

El alcalde Eder aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía: “Este es un llamado a la ciudadanía: El clima no lo podemos controlar, sin embargo la basura que no se elimina correctamente ingresa a los sistemas de drenaje y obstruye los desagües, y en esto estamos fallando constantemente. Con las empresas de aseo, las entidades pública, empresas privadas y muchos caleños venimos haciendo un trabajo fuerte de limpieza con la campaña #VolvamosAMiCaliBella así que los invito a no arrojar basura y a ayudarnos a mantener limpias las calles de Cali.” indicó a través de sus redes sociales.