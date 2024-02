Joven habría sido asesinado a golpes en estación de Policía de Jamundí: el conmovedor relato de la madre

Isabel, la madre de Cristhian Camilo Herrera, de 20 años de edad, contó que su hijo se encontraba desde agosto del 2023 detenido en una estación de Policía de Jamundí y que en la noche del domingo 11 de febrero y lunes 12, fue golpeado hasta que murió.

“Mi hijo me llamó sobre las 12:50 de la medianoche y me dijo mamá me duele mucho el pecho, no puedo respirar, venga para ver si usted puede pedir permiso, yo ya hablé y no me dieron autorización para ir a la clínica. Yo pedí un taxi y mientras iba en camino me escribió y me dijo que le habían dado algo en un agua, que estaba viendo borroso y que tenía mareo”.

La madre del joven contó que cuando llegó hasta la estación de Policía, encontró a todos los uniformados afuera, que se sorprendieron al verla, “me dijeron, señora, usted qué hace acá, qué necesita. Yo les conté que mi hijo me había llamado y me respondieron: a su hijo se le dio agua y él está bien, váyase para su casa”, relató la mujer.

La mujer siguió contando que se fue para su casa y horas después le escribió una persona que también se encuentra detenida en la estación de Policía de Jamundí, “Me dijo que mi hijo había quedado inconsciente y se lo habían llevado para el Hospital Piloto”, por lo que fue hasta el centro médico y para poder ingresar a urgencias tuvo que decir que le dolía mucho la cabeza, apenas entró se encontró con uno de los policías que al verla se sorprendió y le dijo “señora, quién le dijo”.

“Todos los enfermeros estaban sorprendidos y les pregunté qué había pasado con mi hijo, pero nadie me respondía, hasta que una enfermera me contó que habían llevado un muchacho muerto, por lo que pedí ver el cadáver y comprobé que era mi hijo. Lo habían golpeado, yo le pregunté a la doctora que si lo habían traído vivo y me dijo que no”.

La madre del joven siguió contando que su hijo tenía muchos golpes, como si lo hubiesen arrastrado porque tenía casi todo el cuerpo raspado.

Esto dijo la Policía

La Policía Metropolitana de Cali informó que en la madrugada del 12 de febrero se presentó la fuga de una persona que estaba presa y fue recapturada por las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Jamundí, Valle del Cauca.

“El hombre fue identificado como Cristhian Camilo Herrera, de 20 años, quien se encontraba en calidad de sindicado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes. Posterior a la recaptura, esta persona presentó convulsiones por lo que fue necesario su traslado al centro hospitalario del municipio, donde llegó sin signos vitales”, indicó la MECAL a través de un comunicado.