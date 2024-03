Preocupante panorama del diario vivir de las mujeres en Cali

La más reciente encuesta de Cali Cómo Vamos, reveló que la falta de respeto hacia las mujeres en la capital del Valle del Cauca sigue siendo un tema de preocupación, el 57% de las personas encuestadas calificó como malo el comportamiento de los caleños en relación con el respeto por las mujeres.

El 63% de las mujeres encuestadas considera que hay un comportamiento erróneo y que se refleja en la mayoría de aspectos de la cotidianidad. Cali Cómo Vamos reveló que las mujeres son las que más hacen uso del servicio del MÍO como su principal medio de transporte, pero tienen una menor satisfacción. Entre las principales razones se encuentra el acoso sexual al que se ven expuestas cuando usan este tipo de movilización pública, sumado a eso, son las mujeres las que tienen una peor percepción de seguridad general en la ciudad de Cali.

“Las mujeres se sienten violentadas en los medios de transporte, en la red peatonal y en los espacios de ocio, cultura y descanso, como parques y otros escenarios. Uno de nuestros estudios recientes indica que el 75% de las mujeres opta por dejar de acceder al espacio público. Ejercicios de cartografía social que hemos realizado muestran que eso achiquita la Cali de las mujeres: para ellas amanece más temprano, anoche más temprano y la ciudad es físicamente más pequeña que la de los hombres”, explicó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM).

Este es solo un ejemplo del panorama de violencias basadas en género, que pone en evidencia que los espacios públicos y privados no son lugares seguros para las mujeres. De 400 mujeres entrevistatas por el Observatorio para la Equidad de Mujeres, 1 de cada 4 indicó haber sido manoseada, besada o tocada sin su consentimiento y el 63% de las veces fue por parte de un desconocido.

En otro estudio realizado por Cali Cómo Vamos, la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia reveló que almenos el 27% de las mujeres en Cali han recibido comentarios que buscan menospreciarlas, el 9% han sido atacadas con sustancias químicas y el 8% han sido obligadas a tener relaciones sexuales. Sumado a eso, 2 de cada 10 caleñas indican que les han pagado menos que a un hombre por realizar la misma actividad, incluso con estudios universitarios, posgrados o maestrías.

Preocupación de mujeres en Cali por empleo y carga de cuidado

Para la mitad de las mujeres en Cali, el empleo es una prioridad al que la administración actual debería prestarle más atención. El 57,5% de las mujeres en Cali indicó que no tienen un trabajo remunerado, además en el informe Caracterización de Emprendimientos en Contextos Vulnerables de Cali, de la Fundación WWB Colombia, encontró que el 57% de las mujeres en la ciudad tienen negocios que funcionan desde casa, para conciliar la vida familiar y laboral, pero el 59% no tiene RUT y el 70% no cotiza salud, y el 78.5% de estos emprendimientos a cargo de mujeres surgen para completar los ingresos familiares, en tanto que solo un 38,8% tiene un salario fijo del mismo.

“Frente a una realidad que sabemos es compleja, es fundamental empezar a generar alianzas con distintas organizaciones para que haya respuestas a estas problemáticas y se analicen los casos con datos desagregados que permitan conocer cada realidad. Lo segundo, trabajar con las mujeres: es necesario que los gobiernos salgan, que conozcan las condiciones en que viven y desarrollan sus negocios. Y lo tercero es comunicar mucho más las problemáticas que afectan a las mujeres; hay que sensibilizar a la población en general. Por ejemplo, hablar de la violencia económica”, manifestó Soraya Husain, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

Además de la falta de oportunidades laborales, mujeres encuestadas indican que por las labores de cuidado en sus hogares, se les dificulta que puedan trabajar. El estudio de la Fundación WWB Colombia, indicó que el 68% de las emprendedoras en Cali son las encargadas del cuidado y atención de niños, frente al 15% de los hombres, además 43 de cada 100 mujeres no tienen tiempo en el día para actividades de autocuidado.

Retos para gobernantes y sector privado

Uno de los primeros y principales pasos para que exista una equidad de género es brindar formación sobre la redistribución del cuidado y los sesgos de género y al mismo tiempo que se generen políticas de prevención, abordaje y transformación que fortalezcan los sistemas de cuidado.

“Después de la pandemia de COVID-19, el reconocimiento del trabajo de cuidado es algo que deberíamos hacer como ciudades en lo público y como empresas en lo privado. Tener sistemas de distribución de carga de cuidado, poner el cuidado en el centro de la vida, implica que tanto el aparato público como el privado generan políticas de conciliación de trabajo productivo y reproductivo para que las mujeres tengamos menos tiempo dedicado a estas labores y más a la generación de resultados económicos, que nos hagan tomar decisiones de manera más soberana y contribuir de manera eficiente al desarrollo de los países, pero, sobre todo, generar nuevos escenarios sociales justos con redistribución de trabajo reproductivo”, afirmó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

La inclusión financiera también es un gran aporte a la consolidación de autonomías económicas, por eso es necesario que instituciones y organizaciones presten su servicio de fortalecimiento técnico en temas financieros.

Desde la Mesa Intersectorial de Inclusión Financiera, conformada por 16 organizaciones del sector público, privado, academia y tercer sector, se recomienda a los nuevos gobiernos diseñar acciones enfocadas en lograr mayores niveles sostenibles de inclusión, que se incorporen en los planes de desarrollo locales, tengan indicadores reales y datos que faciliten la destinación de recursos