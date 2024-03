Hijo de presunta víctima de feminicidio en Cali denunció que el delito no fue tipificado de manera correcta “exijo que se cambie”

El hijo de una mujer que habría sido víctima de feminicidio salió a realizar una denuncia por redes sociales sobre que las autoridades no tipificaron correctamente el asesinato de su madre y hasta el momento aún no se ha indagado lo suficiente para dar solución a la cruel muerte de su progenitora.

La mujer fue asesinada en la madrugada del domingo 03 de diciembre del 2023, en el barrio Santa Fe del oriente de Cali, cuando un inquilino de su vivienda, entró a su habitación y le propinó varias heridas con arma blanca, ocasionándole la muerte inmediata.

De acuerdo con la versión oficial de las autoridades, el sujeto habría ingresado a la residencia bajo el efecto de bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas y de forma indiscriminada la atacó con arma blanca y al hijo también. “A la 1:20 de la mañana ingresa una llamada a la línea 123 en donde informan que una mujer de 57 años presenta heridas por arma blanca en varias partes del cuerpo y lastimosamente fallece en la residencia”, indicó en su momento el Teniente Coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Le puede interesar: “No soy ‘petrista’”: Gustavo Petro se haría reelegir según predicción de reconocido astrólogo

Casi tres meses después del asesinato de la mujer, el hijo hizo una denuncia pública a través de un video en su cuenta de Instagram. Como Camilo Echeverry se identificó el hombre que a través de un video aseguró que el caso en la Fiscalía no le han dado un análisis profundo desde una perspectiva de género, y según él, hay muchas objeciones al escrito de acusación que realizó el fiscal de la seccional 40 de juicios de la Unidad de Vida.

“Da la casualidad que la audiencia programada para el 8 de marzo, en el día de la conmemoración de la mujer, esta gente ni siquiera se haya tomado el trabajo de analizar ni el contexto, ni las evidencias, ni absolutamente nada en profundidad”.

Echeverry siguió contando que en el escrito dijeron que fue un homicidio agravado pero, al parecer se contradice porque existe la posibilidad de que el victimario haya sido el culpable. “Lo quiere dar a entender como si este individuo hubiera querido lesionar a mi mamá sin asesinarla”.

El joven indicó que en la madrugada, la madre se estaba tomando un té y Camilo desde su habitación escuchó que abrieron una segunda puerta que era del inquilino, que nunca se levantaba tarde en la noche. El presunto feminicida empezó a preguntarle a la víctima que cuándo se iban a tomar una cerveza y en ese momento el joven decidió salir de su habitación.

Lea más: Fuertes ventarrones levantaron carpas y sillas en evento de la Policía en terminal del MÍO en Cali

“Este feminicida se encuentra en bóxer intentando abrazarla y tocarla, ahí es cuando me abalanzo a él y este empieza a lanzarle serias puñaladas alrededor de su pecho. Intento alejar a mi mamá, pero como había cogido el cuchillo con las manos para quitárselo, me hizo unos cortes y no pude hacer más allá simplemente de correrla para que escapara y ahí es cuando él se abalanza sobre mí, me provoca unas lesiones con el mismo cuchillo y mi mamá, al ver esto, se devuelve en el afán de defender a su hijo”.

Siguió indicando que el presunto homicida se habría aprovechado que su madre se encontraba en un estado de indefensión y también pensaba que el hijo no se encontraba dentro de la vivienda y que en el escrito de la Fiscalía, indica que el asesinato está catalogado que fue a causa de un arma de fuego, “en el momento de los hechos no hubo ningún arma de fuego”.

También podría leer: ANI prorrogará suscripción del contrato de concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

El joven también indicó que la Fiscalía no ha tomado en cuenta las evidencias que ha recibido y tampoco una entrevista que el mismo joven le concedió a una investigadora del CTI que tuvo una duración de cuatro horas.

Echeverry exigió que en la audiencia de este viernes 08 de marzo se cambie la tipificación del crimen porque “es un feminicidio”.