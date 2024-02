“Me rompió el vestido y me tocó”: denuncian a alias ‘el mono’ por presunto intento de violación en el norte de Cali

A través de redes sociales una joven oriunda de la ciudad de Cali, subió un video en el que se puede observar su desespero al denunciar que fue víctima de un intento de violación por parte de un sujeto del sector donde vive.

“Buenas tardes, este video es una denuncia pública por intento de violación, acoso, agresión física y verbal. El día de hoy me encontraba dirigiéndome a mi casa a eso de las 2:10 de la tarde, cuando un individuo conocido como ‘el mono’ en el sector de la Flora, en bosque Menga, me llegó por la espalda, me pegó una cachetada, intentó forcejear conmigo para violarme”, comenzó diciendo la joven.

También denuncia que el hombre la ha amenazado en repetidas ocasiones verbalmente y ha intentado tocarla en otras ocasiones, ante no saber qué más hacer, la joven decidió subir el video. “He intentado hacer una denuncia pero la Policía me dice que no se puede porque no tengo nombres ni apellidos pero el día de hoy este individuo me golpeó, me rompió el vestido que llevaba puesto, también me aruñó y me tocó mis partes. Hago este video para que me ayuden a difundirlo o a solucionar esta situación porque temo por mi seguridad física y mi vida porque me dijo que en una próxima ocasión no me iba a salvar” terminó diciendo la caleña.

Le puede interesar: Abuelita era obligada a vivir dentro de un vehículo en plena vía pública: “no me dejen sola” dijo cuando la rescataron

La comunidad pide la rápida acción de las autoridades en este caso para evitar una tragedia mayor como ocurrió con la menor Michelle Dayana, también en Cali.

Lea más: Progreso para Cali y el Valle del Cauca: lo que hacen Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro en Corea del Sur

En redes sociales apoyan a la joven y etiquetan masivamente a la alcaldía y a la Policía Metropolitana de Cali para que se pronuncien al respecto. “Qué impotencia”, “dirección por donde se parcha el mono para ver si lo pistiamos y le damos cariño,parece que esta ávido de afecto,de más detalles Señorita, y por que no le ha hecho una fotico así sea de lejos para poder reconocerlo bien”, “O sea que la victima tiene que tener el nombre, cédula, teléfono y dirección del agresor y potencial violador?”, fueron algunas de las reacciones.