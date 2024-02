Abuelita era obligada a vivir dentro de un vehículo en plena vía pública: “no me dejen sola” dijo cuando la rescataron

La comunidad caleña se encuentra en la tristeza y consternación luego de que se conociera otro caso de maltrato hacía una adulta mayor este domingo 25 de febrero.

Una adulta mayor de 89 años de edad fue encontrada por las autoridades viviendo dentro de un vehículo con otros dos familiares que dicen ser sus sobrinos. Al notarlo, la comunidad alertó a la Policía Metropolitana de Cali de la situación y cuando los uniformados llegaron hasta el lugar los dos supuestos sobrinos no permitieron que se le brindara atención a la abuelita inicialmente.

Cuando pudieron rescatarla, la adulta mayor fue trasladada a un centro médico para ser atendida, pues al parecer presentaba algunas lesiones en la pierna y lucía con desnutrición.

Le puede interesar: “La riqueza de nuestro Pacífico te espera”: Alejandro Eder invitó a Mark Ruffalo a la COP16

“Cuando hicimos presencia, la mujer intentó hablarnos, pero los familiares le toman la mano como en señal de que no nos responda. En ese momento ella no nos dice nada, pero una vez en el centro asistencial si nos habla y nos da las gracias por estar allí y nos pide que no la dejemos sola”, informó Coronel Oviedo, Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Lea también: Cali y Palmira entre las ciudades más peligrosas del mundo: escandalosas cifras de homicidios

Por su parte la comandante Martha Orejuela, informó que notaron lesiones en sus piernas, además de inmovilidad en la parque izquierda de su cuerpo. “Cuando la subimos a la camilla, la mujer pegó un grito del dolor que le produce las lesiones en su pierna. Es muy triste verla. Ya la patrulla púrpura activó todos los protocolos”, Comandante Martha Lucía Orejuela, jefe de la patrulla Púrpura.

Lea más: Semana Santa: ¿Cómo conseguir tiquetes y planes económicos para las vacaciones?

Las autoridades indicaron que la Fiscalía General de la Nación ya comenzó las investigaciones correspondientes pero de forma preliminar se presume que la adulta tiene una pensión y ese sería el motivo de retención de los hombres.