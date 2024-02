¿Qué está pasando en Tuluá? Cientos de militares controlan el municipio tras graves hechos de terrorismo

El municipio de Tuluá, Valle del Cauca, amaneció militarizada, bajo toque de queda desde las 11 de la noche del sábado 10 de febrero, y con restricción de parrillero durante este fin de semana.

Esta orden, en cabeza de la gobernadora, Lilian Francisco Toro; el alcalde, Gustavo Vélez; la Policía y el Ejército Nacional, llega luego de graves hechos de terrorismo que terminó con el asesinato de dos agentes de tránsito, Jonny A. Castaño y César Hernández.

“Solicito a las autoridades investigar estos hechos para dar con los responsables y ofrecer claridad al pueblo tulueño. Seguimos trabajando”, escribió el primer mandatario del municipio, a través de su cuenta en X.

Y es que en horas de la tarde-noche, Tuluá vivió horas de terror por cuenta también de algunos vehículos del servicio público que fueron incinerados y la repartición de panfletos por parte de la banda ‘La Inmaculada’ o ‘La Oficina de Tuluá’, responsable de asesinatos, extorsiones y demás acciones de terrorismo.

“La banda la inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Según un artículo de la Unidad Investigativa de El País, esta banda criminal ‘cogobernaba’ en Tuluá, al tener integrantes en al menos tres Secretarías: Hacienda, Planeación, Movilidad; y las oficinas de Planeación y Comunicaciones.

Te puede interesar: Asistentes al Carnaval de Barranquilla gritaron “¡Fuera Petro!”: Verónica Alcocer tuvo que retirarse del desfile

Esto, con el objetivo de “saber a quién extorsionar, en qué momento y por qué valor. Así controlaba los negocios lícitos e ilícitos en la ciudad”, indicó el medio caleño.

Captura de uno de los cabecillas de la banda ‘La Inmaculada’ desató el miedo en Tuluá

Como parte de la estrategia ‘90 días contra el homicidio’, el viernes 9 de febrero fue capturado Mauricio Marin Silva conocido como “Nacho” o “La N”, considerado el máximo cabecilla visible de la organización criminal ‘La Inmaculada’, y hermano menor del cabecilla, Andrés Felipe Marin Silva alias ‘Pipe Tuluá’, quien está tras las rejas.

Su aprehensión se dio en el desarrollo de una Operación Articulada por especialidades de la Policía Nacional, en la Vereda Cuayabal del corregimiento San Lorenzo, zona rural del municipio de Tuluá.

“Este hombre tendría un prontuario delictivo desde 2019, donde se sometió a la justicia en Buga (Valle del Cauca), quienes lo requerían con orden judicial como responsable de tráfico de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir, siendo en diciembre de 2022, dejado en libertad por vencimiento de términos”, indicó la Policía.

“Nacho” sería el responsable de que la estructura criminal tomará una postura más violenta, siendo vinculado en la ejecución de acciones de terrorismo por extorsión.

Precisamente fue tras esta noticia de su aprehensión, que 24 horas después se desataron los hechos de terrorismo y que el mismo grupo delincuencial se atribuyó en un panfleto, amenazando al director del INPEC, Daniel Gutiérrez y al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.

“A partir de hoy tomaremos represalias por la trampa que hizo el Gobierno Nacional con nuestros líderes. Mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulneren sus derechos, no pararemos con nuestras actividades y órdenes impartidas”.