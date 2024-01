Reconocido DJ Perikles fue asesinado a disparos en Cali: habrían intentado robarlo

Habitantes del barrio El Jardín, en el oriente de Cali, se levantaron en la sorpresa y consternación por el homicidio de un hombre que fue identificado como David Alejandro Martínez Arango, conocido en el mundo de la música como DJ Perikles.

Alrededor de las 4:00 a.m. de este 29 de enero del 2024, DJ Perikles, estaba transitando por la carrera 29 con calle 29, cuando al parecer fue interceptado por un hombre armado que le estaba pidiendo sus pertenencias.

Lea también: Se reducen los incendios forestales en Colombia: Gobierno ha ejecutado más de 800 descargas de agua

“A las 4:20 de la mañana en el sector de la granja, se presenta una agresión con arma de fuego, contra una persona de 24 años. Tan pronto se tiene conocimiento, llegan las autoridades al lugar de los hechos, con el fin de recolectar pruebas físicas, material probatorio, verificación de cámaras y testimonios que pudieron presenciar los hechos”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Cali.

El hombre murió por un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, “por eso estamos tratando de identificar primero los móviles, los agresores y poder dar con la captura de los responsables”.

Le puede interesar: Aberrante: mujer se enfrentó a hombre que intentó matarla con un machete en Yumbo

Este DJ era conocido en la capital del Valle del Cauca como un amante de la salsa y había participado en producciones y eventos en la ciudad.

Sus allegados realizaron comentarios en redes sociales al momento de conocer sobre su muerte. “Que triste lo que se ha convertido mi hermosa ciudad de Cali hace años, la vida no vale nada, roban y matan en cualquier esquina y las autoridades y quienes nos gobiernan no hacen nada para dar soluciones, es mucho más importante para ellos quitarle la moto a un trabajador porque no ha pagado el soat o la tecnomecánica”, fue uno de los comentarios.