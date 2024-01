Aberrante: mujer se enfrentó a hombre que intentó matarla con un machete en Yumbo

En redes sociales se registró un intento de asesinato a una mujer en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, en el que un hombre intentó quitarle la vida a una mujer con un machete, dentro de un local comercial de gafas.

El hecho tuvo lugar en el barrio Bolívar en la carrera 3 entre calles 8 y 9, cuando el hombre ingresó al local comercial con un machete en la mano y listo para atacar a su víctima, la mujer que se encontraba en la recepción. Una vez el hombre la ve, empieza a lanzarle el machete con fuerza, pero la mujer se percató y de forma inmediata luchó por su vida, forcejeando con el sujeto para que no la matara con el machete.

Entre el forcejeo la mujer logró soltarse del agresor y salir corriendo. En otro video de cámaras de seguridad se puede observar al agresor salir del lugar caminando como Pedro por su casa, a plena luz del día y delante de varias personas, con la camisa con machas de sangre y el machete en la mano, hasta el momento no se sabe si la mujer quedó herida en el intento de escapar de su victimario.

Lea más: ¿Qué puede hacer para que llueva? Rituales de varias culturas del mundo para invocar la lluvia

“Este hecho ocurrió en Yumbo, en el barrio Bolívar en la carrera 3 entre calles 8 y 9, un hombre con machete intenta agredir a una joven, un caso similar al dela Unión Valle, por fortuna la mujer sobrevivió, lo lamentable es que según versiones el agresor sigue libre”, indicó la cuenta de X (antes twitter) que realizó la denuncia.

En redes sociales internautas rechazaron los hechos y pidieron acción de las autoridades. “La pena de muerte debería existir”, “qué indignante, merece estar en una cárcel, no por ahí caminando como si nada”, “deben atrapar y condenar a ese maldito”, “Muy compleja la situación de las mujeres que se vuelven vulnerables frente a estos psicópatas, muchas han vivido eso en sus casas y por miedo no han denunciado, algunos hombres se creen dueños de ellas y se convierten en celópatas con comportamientos de potentes homicidas. Tenaz!”, “mejor que salga caminando para que la muerte de este hpt**** sea más breve y no entre a la cárcel”, fueron algunos de los comentarios.

También le puede interesar: ¿Se le olvidó? Pilas, porque Registraduría tiene más de 800 mil documentos que no han sido reclamados

Habitantes de Yumbo piden respuesta de las autoridades y su captura inmediata, seguridad para las mujeres y medidas que erradiquen este tipo de situaciones.