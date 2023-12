“Estoy rota sin ti”: Hija de Luz Mery Tristán reveló cómo ha cambiado su vida tras el crimen de la patinadora

Hace más de cuatro meses la leyenda del patinaje colombiano, Luz Mery Tristán, se fue para siempre tras ser brutalmente asesinada en un lujoso condominio en la ciudad de Cali. Esta pérdida ha sido bastante dolorosa para su familia, quienes no dudan en recordarla y rendirle homenaje.

Más noticias: Ella era Luz Mery Tristán, campeona mundial de patinaje asesinada en Cali

En esta ocasión, Valeria Valencia Tristán, la hija menor de la exdeportista, optó por expresar su afecto hacia su madre a través de las redes sociales. Publicó un emotivo video en memoria de su progenitora, donde recnoce cómo ha cambiado su vida en medio de la ausencia de su madre, especialmente en esta temporada navideña y de fin de año.

“Como te extraño, mami. Hablar contigo de mis días, arruncharme contigo, cocinar juntas, cantar a todo pulmón e incluso escuchar tu cantaleta. Este video te muestra a ti tal y como eras, tal y como te recuerdo”, escribió Valeria.

La joven, destacada por su participación en el programa MasterChef Junior, compartió una serie de imágenes que evocan momentos significativos vividos junto a su madre. Además, expresó el profundo dolor que experimenta al reflexionar sobre la dolorosa realidad de que ya no podrá volver a ver a su mamá.

“Duele pensar que tenías mucho más para dar. Eras una niña por dentro, una dulzura hecha persona, con la risa más contagiosa y el corazón más grande del planeta, con el que amaste hasta tu último aliento. Me siento rota sin ti y me duele tanto que me cuesta respirar, pero te prometo que voy a estar bien”, agregó.

Valeria también recordó cómo fue el último momento junto a su madre: “Pienso en ese día que me llevaste al aeropuerto y nos dimos ese abrazo, que si hubiera sabido que era el último, nunca te hubiera soltado. Nunca pensé que una llamada pudiera cambiar mi vida de esta forma. Tengo tanto por decirte, pero en estos momentos me tiemblan las manos para escribir más”, puntualizó.

Finalmente, la hija de la patinadora afirmó que la luminosidad de su madre perdurará siempre en su corazón y que en la actualidad cuenta con un ángel que vela por ella y la orienta en cada paso que da.