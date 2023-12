Luz Mery Tristán: piden realizar examen de psiquiatría a Andrés Ricci, presunto responsable de la muerte de la patinadora

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cali acusó ante un juez a Andrés Gustavo Ricci García, como el presunto asesino de Luz Mery Tristan, excampeona mundial de patinaje. En la audiencia del pasado 01 de diciembre se realizó la acusación, Ricci no asistió a esta justificando de que ese día era visita conyugal en el centro penitenciario donde se encuentra, por lo que las aplazaron para el 19 de enero y 9 de febrero del 2024.

En las próximas audiencias se definirán las pruebas y testimonios de importancia para el juicio, en las que se estará entregando un examen de psiquiatría del empresario, una prueba que fue solicitada por ambas partes.

Por su parte, la defensa del empresario quiere demostrar que Ricci habría actuado en defensa propia para salvaguardar su vida, justificando que luego de que accionó el arma, llamó a la Policía y a los familiares para informar lo que había pasado.

El diario El Tiempo habría conocido que Ricci comentó que Luz Mery Tristán se encontraba fuera de sus cabales cuando sucedieron los hechos, pues ella tomaba ansiolíticos y que había consumido en exceso.

“Ocho días antes, yo llegué a la casa a eso de las seis de la tarde y encontré a Luz María (sic) en la cama de nuestra habitación tirada. No podía ni hablar. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que había tomado seis pastillas. Me señaló y eran los ansiolíticos. La llevé cargada hasta el sanitario y le produje vómito para que expulsara las pastillas”, contó el empresario.

El empresario se habría referido a que cuando hizo los disparos, su finalidad era abrir la puerta para ingresar a la habitación, “sin pensar que ella estuviera en la línea de los disparos. Todo fue muy rápido”.

Luz Mery Tristán tenía heridas y un golpe en la cabeza

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, el cuerpo de Tristán tenía heridas por arma de fuego y un golpe en la cabeza. “Presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de la región dorsal y otra herida a nivel del tórax”.