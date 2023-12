“Sentí un alivio inmenso”: habló papá de Michel Dayana luego de que capturaron a Harold Echeverry, su presunto feminicida

En horas de la tarde de este lunes 11 de diciembre se registró la captura de Harold Andrés Echeverry, un hombre de 32 años de edad, quien sería el presunto feminicida de Michel Dayana Gonzáles, una niña de 15 años que fue asesinada el pasado jueves 07 de diciembre en el barrio San Judas Tadeo, en Cali. La captura del sujeto se logró en medio de un operativo en la ciudad de Villavicencio, Meta.

Luego de que las autoridades confirmaran la captura de este presunto feminicida que se desempeñaba como vigilante de un taller de carros en el oriente de Cali, Genaro González, el padre de la niña Michel, se mostró “aliviado” de que este sujeto pueda estar bajo la ley y pidió justicia por el cruel asesinato de su hija.

“La justicia de Dios es perfecta. Siento un alivio, esto no me va a devolver a mi hija pero es algo que anhelábamos desde el corazón. Me siento muy feliz, aunque vengo de dejar a mi hija en esos instantes allá en el cementerio, pero ella también está contenta allá arriba, porque sabe que atraparon al asesino” comentó al medio local 90 minutos.

El padre de Michel siguió comentando que cuando le dieron la noticia estaba de regreso del cementerio a su casa y que no sabía si era o no verdad. “Me llamó el Secretario de Seguridad de Cali a confirmarme la noticia. Sentí un alivio inmenso, porque por fin no va a quedar un caso más impune en este país”.

El presunto feminicida fue capturado en la ciudad de Villavicencio y está siendo trasladado a Cali para entregarlo ante las autoridades competentes.