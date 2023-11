“Le aplicó silicona líquida”: mujer murió en clínica garaje mientras se realizaba aumento de glúteos en Cali

En las últimas horas una mujer identificada como Claritza Pandera, de 48 años de edad falleció en Cali luego de realizarse un procedimiento estético en una presunta clínica clandestina o clínica “garaje”. De acuerdo con su esposo, Inocencio Ángulo, ni él ni sus familiares estaban de acuerdo con el procedimiento que se quería hacer, por lo que ella lo realizó a escondidas.

La mujer optó por realizarse un procedimiento de aumento de glúteos en una clínica de garaje en el barrio Comuneros. “Una persona sin tener las capacidades, sin tener la licencia, le aplicó a mi esposa silicona líquida, eso la llevó a la muerte inmediata. Cuando llegamos al hospital Carlos Holmes Trujillo ya ella estaba sin signos vitales”.

“Nosotros cuando nos enamoramos, gorda, flaca, es porque nos enamoramos como es, así las queremos, así las amamos, como Dios la mandó al mundo, no tienen que hacerse procedimientos que no son adecuados y mucho menos en una zona que no es la adecuada”, indicó el esposo de Pandera a Caracol Televisión.

Le puede interesar: Mujer fingió estar secuestrada y herida para extorsionar a sus familiares: se comunicaba por WhatsApp

El esposo indicó que le pide a la justicia que actúen al respecto e investiguen a la persona que le causó la muerte a su esposa. “Voy a denunciarla para que las autoridades tomen cartas en el asunto porque lo que pasó con mi esposa no puede seguir pasando y al lugar donde fuimos, se lo han hecho a más de una mujer, que no se si quieran denunciarla o no, pero a ellas también les han causado lesiones”.

Lea también: Tildan de “clasista” y “racista” a Néstor Morales por asegurar que “nadie pasa vacaciones en Buenaventura”

El medio local 90 Minutos se comunicó con la Secretaría de Salud de Cali, en donde aseguraron que no tienen más detalles de lo ocurrido pero que se están adelantando las investigaciones correspondientes.