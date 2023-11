Tildan de “clasista” y “racista” a Néstor Morales por asegurar que “nadie pasa vacaciones en Buenaventura”

En un hito se convirtió la noticia de la llegada de un crucero proveniente de Alemania, con más de 400 turistas de ese país, que llegaron sobre las 7:30 de la mañana del miércoles 22 de noviembre al puerto de Buenaventura.

Por 12 horas, cientos de alemanes tuvieron la oportunidad de disfrutar la cultura, comida y calidez de sus personas locales, presenciando muestras folclóricas y el encuentro de platoneras; reconocidas mujeres afro que realizan una labor tradicional para ofrecer productos típicos y ancestrales de la región.

El director general de la compañía alemana Plantours Cruises, Oliver Steuber, explicó que este destino fue escogido por su sabor a selva y mar, y aseguró que “cuanto más pequeño es el barco, más grande es el mundo”.

Por su parte, Carmen Cabellero, presidenta de ProColombia también expresó que el arribo de este crucero marca un antes y un después, pues usualmente estas embarcaciones llegan a la ciudad de Cartagena.

“Confirma los resultados de nuestra estrategia de promover este tipo de turismo en destinos no convencionales. Es emocionante ver cómo este barco llegó a Buenaventura, un lugar repleto de experiencias únicas que reúnen la esencia de Colombia, el país de la belleza”.

Fuertes críticas y rechazo a Néstor Morales por asegurar que “nadie piensa en pasar Vacaciones en Buenaventura”

Tras esta noticia, durante el programa de ‘Mañanas Blu’ en la cadena radial, Blu Radio, el director de ese programa, Néstor Morales, entrevistó a Andrés Felipe Mesa, gerente de Cruceros Agencia Tours Travel & Logistics, empresa encargada de la llegada del crucero a Buenaventura.

Durante la entrevista, Mesa explicó que las razones de traer extranjeros al puerto se basa en una visita que previamente hicieron donde se dieron cuenta que “las noticias no hablan del 100% de la realidad del destino. Buenaventura es un lugar muy lindo, donde su gente está trabajando para pasar la página y dejar de ser reconocido como la cara pobre de Colombia, como el lugar donde es el centro de la violencia y ese es el interés que tiene esto”.

Sin embargo, la conversación continúo en torno a cuestionar si esta ciudad era un lugar seguro ante el panorama de presencia de grupos armados y delincuencia común, a tal punto que el periodista radial aseguró que “nadie va a pasar vacaciones en Buenaventura. Nadie piensa en las fiestas de fin de año, señor Mesa, ni usted, ni yo, ni nadie, por más que la su gente sea muy buena”.

“Deberían darse la oportunidad de conocer realmente, porque yo pensaba así antes de llegar y Buenaventura tiene muchas cosas interesantes, y si hay problemas de seguridad, pero es como otra ciudad del mundo”, le respondió Andrés Felipe Mesa, gerente de Cruceros Agencia Tours Travel & Logistics.

Fueron los comentarios de Néstor Morales durante la entrevista que generaron indignación en redes sociales y más de una persona lo tildó de “clasista” y “racista”.

“El racismo y clasismo de @NestorMoralesC es impresionante. ¿Acaso qué hay en Buenaventura?, insinúa. Y luego se llenan la boca hablando de que quiere lo mejor para el país”. “Buenaventura, donde viví nueve años, es uno de los municipios más hermosos que he conocido y con mayor diversidad biológica y cultural. Muy mal esos periodistas que solo estigmatizan”. “En vez de tener el tono de discriminación con lo del crucero en Buenaventura, yo les sugiero a los colegas de Blu que más bien llamen a tanta empresa minera, petrolera y agroindustrial que monto tremendo negocio mientras los grupos armados mataban a los habitantes de esas zonas”.

Incluso, en medio del rechazo, varios usuarios publicaron fotos de sus recuerdos en Buenaventura para responderle a Morales sobre su afirmación que “nadie” viaja a esta ciudad, destacando además su ecosistema natural.

“Maravilloso paisaje y con ganas devolver muchas veces ....los nativos de Buenaventura son maravillosos. #VacacionesEnBuenaventura”. “De verdad que no saben lo que hablan, estas fueron unas de mis mejores vacaciones, es lo mejorrrrr #VacacionesEnBuenaventura”. “Me uno a #VacacionesEnBuenaventura, lugar que tuve la fortuna de conocer hace poco y al cual quiero volver”.

Desde el Gobierno Nacional indicaron que la temporada de cruceros 2023-2024 representa ingresos económicos para el país cercano a los 50 millones de dólares, según el estudio “Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies” realizado por el Business Research & Economic Advisors (BREA).

Asimismo, señalaron que la embarcación MS Hamburg no será el primer crucero en visitar a Buenaventura, también otros 14 barcos explorarán este destino.

A @NestorMoralesC no le gustó que llegaran turistas a Buenaventura.



En algún momento el país valorará la riqueza turística, cultural y gastronómica de nuestro pacífico. La invitación a @NestorMoralesC y @BluRadioCo es darse la oportunidad de conocer y disfrutar estos rincones mágicos de Colombia.#VacacionesEnBuenaventura pic.twitter.com/ohmxiTZZPL — John López (@JohnLopezBe) November 23, 2023