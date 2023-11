¿De amores y odios? Lanzan críticas a murales representativos de Cali

Desde la Alcaldía de Cali y la Sociedad de Mejoras Públicas están llevando a cabo una iniciativa que consiste en murales que están realizando artistas urbanos de la ciudad en distintos lugares emblemáticos de la capital del Valle del Cauca pero no todos los caleños los recibieron de la mejor manera.

“La calle Quinta se transformará en un lienzo de 1.600 metros de arte y cultura. Esta iniciativa es fruto de la articulación entre la Alcaldía Distrital de Cali, la Sociedad de Mejoras Públicas, los Artistas Urbanos y la comunidad caleña” indicó la directora encargada del Departamento Administrativo de Planeación, Viviana Montaño.

Tuvieron que pasar varios meses de trabajo social y pedagógico entre grafiteros y la comunidad de Cali en talleres en barrios de las distintas comunas, con el objetivo de reflejar las tradiciones y las diferentes historias de la ciudad. Según la administración distrital la finalidad del proyecto no es solo embellecer la ciudad, sino propiciar un diálogo de construcción social y reconciliación a través del arte.

“Lograr un proceso de participación ciudadana con los caleños para elegir las temáticas de los murales de la icónica calle 5ª entre las carreras primera y quinta y lograr materializarlo con los Artistas Urbanos de Cali, ha sido una experiencia gratificante. Cada uno de los seis murales nos invita a reflexionar sobre nuestra riqueza cultural, ambiental e histórica, a entender que somos diversos pero al final somos uno y nos impulsa a convivir en paz en un territorio que debemos valorar, cuidar y amar”, comunicó la directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, Andrea Arango Gil.

Pese a la intención que tienen desde la Alcaldía, en redes sociales han criticado algunos de los murales. Una de los usuarios fue Juan Felipe Murguerito, concejal electo de Cali. “Yo sí quisiera saber si hubo socialización detrás de este mural, @JorgeIvanOspina. Me imagino que fue participativo. O si no, explíquele a los caleños por qué están pintando símbolos que no representan a amplios sectores de la ciudad en espacio público”.

“¿Cuánto le costó a los caleños?”, " En esta ciudad todo no puede volverse “participativo” , fueran por ustedes la ciudad sería gris, sería una locura adoptar lo que dices, una ciudad o un país sin memoria ha perdido su libertad”, respondieron al tuit.