Es definitivo: Tulio Gómez no podrá ser elegido como gobernador del Valle del Cauca

Tulio Gómez, que es el actual accionista mayoritario del América de Cali, perdió por completo la posibilidad de ser aspirante a gobernador del departamento del Valle del Cauca. Este jueves 26 de octubre el Consejo de Estado ratificó el fallo.

Una primera decisión del CNE, en septiembre, indicó que Gómez no podía aspirar a ese cargo por que aparecían tres contratos que suscribió con la Secretaría de Deporte de Cali –él en calidad de representante legal del América– para alquilar el estadio Pascual Guerrero. El ciudadano Guillermo Lombana Zapata consideró esta actuación como causal de inhabilidad y demandó.

“No soy contratista del Estado, me quieren inhabilitar por un local que nos iban a alquilar para la tienda de América de Cali, pero dicho local no era el que necesitábamos, por lo tanto, no se concretó el contrato, que me derroten en las urnas, no con artimañas”, dijo en su momento Gómez, cuando se enteró de la decisión.

Pero este jueves, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado “confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la acción de tutela instaurada por el candidato a la gobernación del Valle del Cauca, Tulio Alberto Gómez Giraldo”.

En un comunicado, el alto tribunal agregó que “La solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Tulio Gómez tenía como propósito dejar sin efectos la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que revocó la inscripción de su candidatura, por estar incurso en la causal de inhabilidad descrita en el artículo 111, numeral 5, de la Ley 2200 de 2020″.

De esta manera, el nombre y la foto del dueño del América aparecerá en el tarjetón, pero sus votos no serán contados por la autoridad electoral.