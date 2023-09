Sorpresiva fue la decisión de CNE de inhabilitar a este candidato.Tulio Gómez accionista mayoritario del América de Cali y aspirante a gobernador del departamento del Valle resultó sancionado este lunes 25 de septiembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con una votación de 6-3, los magistrados del Consejo Nacional Electoral determinaron, en primera instancia, que Tulio Gómez estaba inhabilitado para participar como candidato en las elecciones del próximo 29 de octubre. La ponencia fue del exsenador Julio César Lorduy de Cambio Radical.

Gómez se inscribió como candidato el pasado 27 de julio con el aval del Partido Verde, el partido Ecologista Colombiano y el movimiento En Marcha.

¿Por qué el CNE tumbó la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle?

La sanción impuesta tiene que ver con tres contratos que suscribió con la Secretaría de Deporte de Cali –él en calidad de representante legal del América– para alquilar el estadio Pascual Guerrero. El ciudadano Guillermo Lombana Zapata consideró esta actuación como causal de inhabilidad y demandó: hasta ahora parece que el CNE le dará la razón al quejoso.

“No soy contratista del Estado, me quieren inhabilitar por un local que nos iban a alquilar para la tienda de América de Cali, pero dicho local no era el que necesitábamos, por lo tanto, no se concretó el contrato, que me derroten en las urnas, no con artimañas”, dijo Gómez en sus redes sociales.

También puede leer: Pedro Palacio pasó un duro momento por publicar un video político como Aníbal Conrado, dicen en redes

La defensa de Tulio Gómez podrá apelar el fallo y pedir una nueva revisión de los magistrados del CNE. Desde su partido ya adelantaron que buscarán recusar al magistrado ponente de la decisión.