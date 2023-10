Para no pagar el peaje en Palmira carro se metió a la ciclorruta y se llevó por delante a los ciclistas

Los hechos de intolerancia son cada vez en el Valle del Cauca, pues al parecer a las personas no hay quien las controle o no razonan de las consecuencias de sus actos, de acuerdo con usuarios de redes sociales que son testigos de un nuevo acto de irresponsabilidad e imprudencia que sucedió en el departamento.

Uno de los corredores viales que más utilizan los ciclistas para practicar el deporte diariamente en la recta Cali-Palmira que cuenta con una ciclorruta para seguridad de los deportistas y de los conductores en la vía.

En horas de la mañana de este jueves 26 de octubre se presentó un acto que ha sido altamente rechazado en redes sociales, pues en la recta, un ciclista estaba haciendo deporte como aparentemente suele hacerlo, cuando el conductor de un vehículo particular de color rojo y de placas GUM-546 habría ingresado en contravía al bicicarril.

Lo peor del caso, de acuerdo con la denuncia es que el imprudente conductor se subió a esta vía prohibida mientras habían ciclistas en el lugar porque al parecer el sujeto no quería pagar el peaje que está sobre la recta Cali-Palmira.

Los deportistas que estaban en su vía tuvieron que hacerse para un lado para dar paso y que el irresponsable pudiese pasar.

#Insólito ➡️🔴un acto de irresponsabilidad e imprudencia se registró en la recta Cali – Palmira, cuando el conductor de un carro particular ingreso al bicicarril mientras había ciclistas en el lugar, todo esto al parecer porque el conductor no quería pagar peaje.⬇️ pic.twitter.com/mCKJlgs8yn — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 26, 2023

En redes sociales usuarios no tardaron en criticar la situación. “Los peajes en Colombia son un invento nefasto para desangrar al ciudadano, pero lo que hizo ese tipo es muestra clara de la incultura e ignorancia de nuestra sociedad, Cali necesita mucha pedagogía y educación”, “Y pasó algo??? No pasa nada!!!! Esa zona no tiene autoridad, las motos se la pasan usando esa ciclovia y vaya digales algo ...sale uno a deberles...ni cultura, ni respeto, ni autoridad”, “¿no hay ley?” fueron solo algunos de los comentarios.