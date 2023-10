¿Lo reconoce? Impresionante video de un hombre que estaría bajo los efectos de la droga

En horas de la noche de este 01 de octubre del 2023 un joven fue encontrado casi moribundo por las calles del oriente de Cali, en zonas aledañas a la estación del MÍO Simón Bolívar.

En un video que circula por las redes sociales se puede observar que el joven no se podía ni siquiera levantar del anden en el que lo encontraron tirado.

“Hoy domingo primero de octubre del 2023, se encuentra aquí el joven Miguel Ángel García Gomez, está muy malo, se ve que no se puede parar ni sostener, necesita ayuda” comienza diciendo la persona que grabó al joven.

En las imágenes se puede observar al joven tendido en el piso, tratando de pararse, intentando hablar y sin sentido de la ubicación.

La persona que siguió grabándolo indicó que uniformados de la Policía ya habrían estado por el sector pero sin brindarle ayuda. “Creo que ya vino por acá la Policía Nacional, lo miro pero no se tomó ninguna determinación, es importante saber que ya le preguntamos acerca de su familia, barrio, pero él no se recuerda, no se sabe si le dieron a tomar algo, no parece que fuera de borrachera”.

El joven se encontraba en la estación del MÍO de la avenida Simón Bolívar, sobre la ciudad de Cali a la altura del coliseo María Isabel Urrutia, entre los barrios Mariano Ramos y José Holguín Garces.

La persona siguió pidiendo ayuda para la identificación de los familiares del joven, mientras le pedía al joven que lo mirara y diera información que pudiera ayudarlo, pero el joven no podía coordinar el habla.

“Miguel Ángel, míreme, ¿su papá como se llama?, ¿su mamá? ¿no se acuerda?” le preguntaba mientras Miguel le respondía que no.