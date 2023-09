Si está pensando andar sin ropa, considérelo dos veces: estas son las reglas del espacio público en Cali

Desde junio del 2022 la Plaza de Cayzedo, emblemático lugar en el centro de Cali, fue cerrado con el fin de que la administración distrital le realizara mejoras en su infraestructura.

Casi un año después, en mayo del 2023, la plaza fue reabierta luego de arduo trabajo de la administración distrital para ordenar el espacio y garantizar mayor seguridad.

“La Secretaría de Seguridad y Justicia tendrá un equipo acá garantizando el buen uso de la plaza, organizando a los vendedores informales, que las personas no arrojen basura, que no se consuman bebidas alcohólicas ni alucinógenos. Tenemos un equipo de seguridad privada más la Policía que nos apoyará para garantizar que esta plaza sea digna de recibir a toda la familia”, indicó en su entonces el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet.

Pero el orden que decidió implementar la Alcaldía de Cali no quedó ahí, pues se firmó un decreto en el que se anunciaron una serie de reglas de comportamiento que las personas deben cumplir si desean permanecer en la Plaza de Cayzedo.

Si las personas no cumplen con las normas que están especificadas en los letreros, deberán pagar una sanción. “La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas, darán lugar a las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016 ‘Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana’”.

Estas son las medidas que debe cumplir

“Mantenga limpio el espacio público”, “cuide el mobiliario de la ciudad, así como las zonas verdes”, “respete la autoridad y los símbolos patrios” y “está prohibida la venta y consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en el espacio público” son algunas de las reglas que interpuso la Alcaldía en el ‘Decálogo del Comportamiento’.

Entre otras indicaciones se encuentran no transitar sin ropa, “no tener actividades de tipo sexual”, “no consumir alimentos dentro de los sitios patrimoniales”, “recoja los excrementos de su mascota. No bañe a los animales en las fuentes”, ”en el espacio público no se hacen las necesidades fisiológicas”, “no está autorizado el paso de vehículos tipo carros, motos ni bicicletas por parques, zonas verdes y plazas”, “en estos escenarios no se permite la instalación y uso de medios de producción de sonido, dispositivos, accesorios o maquinaria que produzca ruido”.