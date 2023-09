En Cali le apuestan a los negocios sostenibles: así se vivió el Foro Empresarial de Economía Circular y de Sostenibilidad

La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital del Valle del Cauca en asociación con la fundación Equilibrio Social, lideran un proyecto de fortalecimiento de unidades productivas en enotornos o sistemas de economía circular para tres comunas de Cali: 7, 13 y 9.

Lo que busca esta iniciativa es poder fortalecer 75 unidades de proyecto de base en estas comunas de la ciudad de Cali, a través de la entrega de insumos y fortalecimientos técnicos en habilidades emprendedoras, desde la certificación de la propuesta de valor hasta la estructura de costos de los proyectos.

Este proyecto que busca apoyar a los emprendedores de la ciudad viene desde hace aproximadamente dos meses, en los que hay clases magistrales y ejercicios de proceso y prototipado en los que los emprendedores aplican todas las herramientas que han aprendido en el proyecto.

Luego de que se genera el plan de economía circular y que los emprendedores aplicaron las estrategias apredendidas de ensayo y error, a las personas se les entrega un insumo físico de más de 4 millones de pesos con los que podrán fortalecer su unidad productiva.

El Foro Empresarial de Economía Circular se llevó a cabo el pasado viernes 15 de septiembre en uno de los auditorios de una reconocida universidad en el sur de Cali, en el que se habló del tema principal: emprendimientos a través de la sostenibilidad, lo que en la actualidad es tendencia en el entorno empresarial.

“Se han logrado establecer 75 planes de negocios que buscan crear una estrategia fuerte de economía circular en Cali. En el evento buscamos que los líderes de los emprendimientos hagan un relacionamiento con empresarios que ya han comprobado su modelo de negocio, que están logrando escalabilidad a partir de la innovación y el desarrollo, buscamos que los microempresarios se inspiren, logren conexiones de valor y además conozcan a los diferentes aliados para fortalecer su modelo de negocio” Santiago Ruiz, líder del proyecto.

Durante el encuentro se resaltó la gran importancia que los emprendedores y microempresarios que están en etapas iniciales obtengan información valiosa que puedan aplicar a sus modelos de negocio y de ahí rentabilizar y acceder a alternativas de financiación para el crecimiento de su propuesta.

En el foro hablaron emprendimientos caleños que comenzaron desde cero y se han expandido por el país o incluso han llegado a posicionarse en el mercado internacional.

Un claro ejemplo de esto es Ecobot, un emprendimiento caleño que se encuentra actualmente en cinco países. PUBLIMETRO habló con uno de sus fundadores, Santiago Aramburo.

Ecobot son unas máquinas en donde las personas reciclan material como botellas de plástico y tapas y se les regresan cupones de descuento. “Buscamos incentivar la cultura del reciclaje premiando a las personas, todo el reciclaje lo recolectamos y lo donamos a recicladores de oficio, ese es el compromiso social”.

Ecobot nació en el 2016, cuando se creó la primera máquina y fue instalada, con la necesidad de cuidar el medioambiente, pues en Colombia solo se recicla el 14% de los desechos. “Nació porque mi hermana y yo, que somos socios, queríamos emprender en algo verde, eso lo teníamos claro, conocimos este tipo de máquinas y su funcionamiento en otros países”.

Esta máquina se encuentra en diferentes ciudades de Colombia, además, también han llevado su propuesta a Panamá, Guatemala, Costa Rica y México. Los dos hermanos caleños quisieron “ponérsela más fácil” a las personas, ganando premios y teniendo incentivos con el fin de reciclar y ayudar a la mejora medioambiental.

“Emprender es crear algo y creer en ti, en lo que puedes hacer y vende, pero es muy difícil y creemos que se ha romantizado. Nosotros pasamos un tiempo en el que el salario a veces estaba y a veces no, si queríamos crecer teníamos que contratar a alguien. Es un camino muy bacano, busquen ayudas que uno no se las sabe todas, y ahí están las personas para brindar apoyo y formación”.

Otro de los emprendimientos que estuvo presente en el foro y que habló con PUBLIMETRO fue Ecolombia Soluciones Integrales, una empresa que nació como una idea de oportunidad, “sabiendo que el sector empresarial necesitaba varios consultores en temas ambientales, viendo la necesidad frente al tema de sostenibilidad” indicó su gerente general, María Fernanda Hurtado.

Ecolombia es una empresa con dos servicios especficos, en primer lugar protegen a los clientes con temas ambientales y de sostenibilidad legales, además tienen una línea de aprovechamiento de poliestireno expandido y distribuyen pinturas ecológicas.

En el foro se llevaron a cabo mentorias de empresarios especializados en diferentes ámbitos que tuvieron la oportunidad de hablar con los emprendedores que están comenzando en el camino, con el fin de brindar consejos, experiencias de vida y crear relaciones que servirán para el futuro.

PUBLIMETRO habló con Anderson Solarte, uno de los empresarios asistentes que ha tenido experiencia con diferentes emprendimientos y compartió con los microempresarios. “Estos son espacios muy nutritivos para los emprendedores, en los cuales ellos están en contacto con personas que ya tienen trayectoría y saben acerca de los conflictos que pueden presentarse y esto los ayuda a ellos a ser más realistas a lo que se puede presentar”.

El empresario también compartió su experiencia y les comentó acerca de su proceso. “Esto no es un trabajo de solo ocho horas, son casi 24 horas, no tiene horario, a veces no tiene remuneraciones. Fui motivador y realista, les indiqué que tenemos que hacer cosas que creíamos que no éramos capaces, las personas necesitan movitación y yo creo que mi aporte lo enfoqué por ahí”.

Finalmente, propuso que estos espacios deben expandirse porque “impactan y dan frutos y tienen resultados exitosos para los microempresarios con la experiencia de los demás”.