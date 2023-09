“Ella ya vivió mucho”: en video quedó registrado el momento en que hombre intentó matar a su madre con enorme cuchillo

En el transcurso del día domingo 18 de septiembre se difundió un video en redes sociales en el que se observa a un sujeto, sosteniendo por el cuello a quien sería su madre y amenazándola con un cuchillo.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Cali se trasladaron hasta una vivienda en donde un hombre, que sería hijo de la señora que tiene por el cuello, estaría intentando matarla.

En el video que se compartió en redes, se puede observar y escuchar al hombre bastante agitado mientras sostiene en una mano el cuchillo y en la otra a su madre, decir: “yo tengo por vivir, ella ya vivió mucho” mientras la señala.

“Se encargo de volverme la vida miserable, ella me violó cuando yo era niño (sostenía mientras señalaba a otra persona que se encontraba en la misma vivienda)”

“¿Quién?” pregunta la Policía, “¿cómo se llama ella?”.

“Que confiese, Magali, venga acá y diga que usted me violó cuando yo era niño” y el sujeto continuó diciendo cosas hacía su madre, quien tenía bajo el brazo.

El hombre continuaba justificándose mientras se exaltaba, “toda la vida me han hecho ver como el malo, hoy quiero que sepan por qué soy el malo y por qué merece que le quite hoy la vida, ya no quiero vivir más esta mier**” decía el joven mientras enterraba el cuchillo en una de las puertas.

En ese momento las autoridades lograron intervenir y reducir al sujeto con taser, mientras la señora lograba escaparse de su agresor.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este caso que se presentó en la capital del Valle del Cauca en el fin de semana de amor y amistad.