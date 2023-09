Mabel Lara se sumó a la campaña de la ‘caleñisima’: ayudar a combatir la inseguridad y hambre cero entre sus propósitos

La periodista y politóloga caucana, Mabel Lara ha sido altamente reconocida por su trabajo en medios de comunicación del país como Canal 1, además ha adquirido múltiples reconocimientos nacional e internacionalmente, como el premio India Catalina, Simón Bolívar o el premio ‘Líder que inspira’ otorgado por la ONU.

Lara dejó los medios hace unos tres años y se dedicó a sus estudios y proyectos independientes. A comienzos del presente año se le propuso a la politóloga que se lanzara como candidata a la Alcaldía de Cali, pero ella lo rechazó.

Meses después se anunció su participación como ‘gerente ciudadana’ en la campaña de la ‘caleñisima’ Diana Rojas, quien se encuentra en la contienda por llegar al primer mando de la ciudad.

Mabel Lara habló en exclusiva con PUBLIMETRO acerca de la decisión que tomó, qué es ser ‘gerente ciudadana’ y su aporte a la campaña de la ex concejal Diana Rojas.

¿Por qué decidió acompañar a Diana Rojas en el camino a la Alcaldía?

Diana me llamó, me invitó a que la acompañara en este proceso. A mí me habían hecho una invitación para ser candidata a la alcaldía de Cali, pero yo decliné esa aspiración, que no llegó a ser aspiración por varios motivos. Porque sentía que no era mi momento, ni que tampoco era una aspiración real para mí, entendiendo que he estado fuera de Cali tal vez unos 12 años, y me parecía un poco oportunista llegar.

Aparte de eso, me estaban proponiendo algunos empresarios, algunos movimientos de la ciudad y sentía que era como una especie de usurpadora de sus procesos democráticos si llegaba como miembro de un grupo que no he pertenecido y decidí no hacerlo. Entonces Diana me llama y me dice que la apoye y me parece que es una tercería que necesita de la ciudad, que es mujer, que es una berraca, que la ciudad ha escuchado su voz, que la conoce, que se le ha parado duro a la corrupción y decidí darle desde mi capacidad y habilidad un empujón para hacerla visible y para que, como ya he dicho, pudiéramos hacer un proyecto conjunto también de liderazgo local.

Desde tu experiencia, ¿qué puede aportar la Diana y a la campaña?

Desde mi sensibilidad social lo que le he dicho es que nosotros tenemos una gerencia ciudadana. La gerencia ciudadana es la del contacto con la gente en los barrios, la de estar volanteando y contando el proyecto de política pública de Diana. Es una gerencia que va más allá de hacer acuerdos políticos y no de traer liderazgos y de traer a personas que crean que es posible.

El 35% de esta ciudad no sabe por quién votar. Entonces es un poco seducirlos y contarles esta iniciativa que pasa por dos grandes temas: El de seguridad, estamos muy atemorizados y cansados, y el de hambre cero, que es el que a mí más me gusta realmente.

¿Qué es lo principal en su agenda como gerente ciudadana en la campaña de Diana?

Eso, contar el programa de gobierno de Diana y lo que más me gusta, meterme en los barrios, para que la conozcan, porque en los porcentajes de la encuesta hay un alto número de gente que todavía no la conoce y eso suele suceder con candidatos que ya han hecho otras campañas a la alcaldía. Entonces creo que mi tarea aquí es apoyarla en eso, hacerla visible y que cuando la escuchen, como me pasó a mí y le ha pasado a muchos caleños, volteen a mirar de nuevo y digan, ¿ve? ¿sí? ¿puede ser? Entonces, más allá de darle publicidad también, creo que lo importante aquí es decirle al país que este es un proyecto conjunto, que a Cali no la hundió una sola persona y no la va a sacar del ‘atoalladero’ una sola persona, y que lo único que saca a Cali de este embrollo en el que nos hemos metido generacionalmente es podernos centrar entre contrarios y poder conversar y poder apostar la ciudad del futuro.

¿Cómo cree que van a lograr a través de la campaña y convencer a las personas para poder llegar a la alcaldía?

Yo creo que hay que llegar a más gente, que hay que contar lo que ella quiere. Yo creo que nosotros nos merecemos la primera mujer alcaldesa y yo creo que en la generosidad de ciudad, si es ella, me parece chévere porque creo que ha demostrado con su voz en el consejo que conoce a Cali y que tiene una fuerza y que no se le esconde a nadie, mejor dicho, creo que ha sido de las mujeres más valientes que se ha parado a los hechos de corrupción y su voz es muy importante. Sus apuestas de ciudad, digamos, en una primera etapa de control político y esta etapa es de propuestas y Diana es una mujer joven y a problemas viejos, soluciones innovadoras y soluciones juveniles.

¿Qué más piensan como combatir y de qué se quieren encargar para mejorar de Cali?

Combatir el hambre cero, más que combatir, yo creo que la inseguridad es el gran tema de los caleños y aquí hay un problema de infraestructura, que la gente está cansada de los huecos y de la precariedad que tenemos nosotros de la malla vial, pero esos son los problemas más sencillos donde la gente dice, pues más inversión, tapamos los huecos, tal vez la solución es policía, seguro sí, pero yo creo que hay una complejidad peor y es, aquí hay que hacer una apuesta de seguridad, pero de inversión social, porque el hambre cero sí es un asunto en Cali, el 33% de la población se acuesta sin comer nada en Cali y nosotros hemos avanzado en esta ciudad sin comunicarnos el oriente con el oeste y es como una ciudad que está partida y hacia abajo están los más vulnerables y hacia arriba, muy arriba en la montaña como en la zona de periferia, pero alrededor del centro estamos los que vivimos un poquito mejor y yo creo que la ciudad tiene como que voltearse y empezar a comunicarse de una manera más amplia.

¿Cuál sería tu papel en el periodo de la alcaldía de Diana?

Yo solo quiero que ella gane y no tengo ningún plan de ser tal cosa u otra, no. Ahora solamente acompañada de la campaña. Sí, yo soy gerente ciudadana pero eso está en la potestad del que gana, pero yo sí lo que decidí cuando me alejé en los medios hace tres años es tomar partido y eso me ha costado muchísimo, mucha crítica y la gente no esperaba, pero en cada una de las elecciones desde hace un año que decidió hacer un ejercicio político, he tomado partido pero he sido más consciente de mis causas.

¿Cómo se imagina a Cali en cuatro años?

Pues hablemos del sueño, me imagino una Cali reconciliada, primero, Cali está rota, desmembrada, donde usted pasa la gente está desesperanzada, tiene rabia, la gente está muy, muy agobiada, se siente molesta en la ciudad por la infraestructura desgastada, usted los ve en los semáforos, en el ceño de la gente y nosotros somos un pueblo festivo, entonces yo me imagino una Cali reconciliada, también sé que en cuatro años no se soluciona el problema que hemos venido el rezago de tantos años, pero es comenzar y me imagino además una Cali con empleo y oportunidades, que en la mesa se sienten los empresarios, los microempresarios que generan desarrollo.

¿Qué le pueden decir a los caleños, a esos caleños que están indecisos sobre quién votar sobre la información que salió acerca de que Diana le había solicitado apoyo al ex gobernador Juan Carlos Zabadía y que tanto trascendió?

Yo creo que Diana explicó el episodio que no fue en esta campaña sino que fue en un escenario anterior, creo que también pues como tiene posibilidades la han atacado bastante sobre eso, me parece que ella ha demostrado suficientemente en este ejercicio en el consejo que es una persona independiente y si no se quiere una persona independiente con voz propia, yo creo que Diana lo que hizo en el consejo y a todos, yo a Diana no la conocía, Diana se hizo visible haciendo control político, denunciando los hechos de corrupción, de lo que estaba pasando en Cali, creo que eso demuestra que ella viene trabajando por la ciudad y yo realmente podría decir sobre ese episodio que fue un episodio anterior que se explicó y que se aprovechó en campaña para hacerle daño.