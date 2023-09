¿Qué pasó dentro de la discoteca? Joven se habría lanzado desde un tercer piso en medio de la rumba

El pasado domingo 03 de septiembre la ciudad de Cali se levantó con una lamentable noticia, pues en horas de la madrugada, un joven se lanzó de la terraza de una reconocida discoteca en el centro de Cali.

Lea también: Impresionante incendio consumió locales en el centro de Cali: hay un bombero herido

La discoteca llamada 10-60, precisamente por su ubicación: carrera 10 #10-60 en la comuna 3 de la ciudad, en donde varias personas quedaron sorprendidas por el hecho.

Hasta el lugar de los hechos llegaron paramédicos y ambulancias que trasladaron al joven hasta un centro médico de la ciudad en donde se encuentra en grave estado de salud.

Se desconocen las causas del hecho y según amigos del joven, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando el joven se tiró del tercer piso del edificio.

También podría leer: Personalidades de la farándula asistirán este sábado a la gran ‘ayudatón’ del Banco de Alimentos de Cali

Han pasado más de 24 horas desde el accidente y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Durante la madrugada de este domingo, un joven se lanzó del tercer piso de la discoteca y club nocturno “espacio 10-60”.



El hecho ocurrió en la carrera 10 #10-60, en la comuna 3 de Cali.



El joven continúa con vida y se encuentra gravemente herido en un centro asistencial.… pic.twitter.com/aRm1mtemoP — CaliWeb (@CaliWebCo) September 3, 2023

“Hasta cuándo para que las autoridades exijan al negocio que ponga lo necesario para proteger a la gente, hasta por el simple hecho que la gente tire cosas hasta abajo y le puede caer a otras como una botella de vidrio. Hasta que no hagan esas adecuaciones no deberían abrir”, “se lanzó o lo lanzaron, allí no hay control de la nadie, nunca vemos operativos, eso mantiene lleno de menores de edad ingiriendo licor y nadie hace nada”, “lo que hace las drogas que venden en estos sitios, tremendo”.

Lea más: Se salvó de milagro: camioneta arrastró a un pequeño niño que jugaba en una moto eléctrica

En redes sociales siguieron criticando al establecimiento y a las autoridades porque no hay un control mayor con el consumo de sustancias ilícitas ni en las instalaciones.