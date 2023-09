¿Feria de Cali en peligro? Artistas siguen sin recibir pago del 2022

A pocos meses de que se cumpla un año desde la Feria de Cali 2022, los artistas denuncian que Corfecali, la entidad encargada, no les ha pagado lo que les deben de las presentaciones.

En lo que va del 2023, los artistas han reclamado a la entidad por su pago y en varias ocasiones han movido fechas que han prometido. Incluso, este martes 29 de agosto se cumplió.

Debido a los constantes retrasos, los artistas salieron a manifestarse a las calles, pues indican que tienen gran preocupación porque ya se abrieron las convocatorias para la Feria de Cali 2023 y no les han pagado lo del 2022. “Son muchos a los que nos deben, la Feria no se puede perjudicar”.

En ocasiones anteriores les han informado que la responsabilidad es del alcalde de Cali, que no ha entregado el dinero que se otorgó para la Feria, pero Jorge Iván Ospina ha indicado que el dinero ya se realizó a Corfecali y que no entiende por qué no han realizado los pagos a los artistas.

Desde Corfecali han informado que han pagado de manera paulatina y que son consientes de que deben ese dinero. De acuerdo con el gerente de la entidad, a comienzos del año debían alrededor de 19 mil millones de pesos y que la suma ha bajado hasta los 4 mil millones.

Procuraduría suspendió al encargado de la Feria de Cali 2020

La Personería de Cali informó que José Darwin Lenis, quien ocupa actualmente el cargo de secretario de Educación de Cali, fue sancionado por seis meses debido a irregularidades en la Feria de Cali número 63, que se llevó a cabo en el 2020.

En este entonces, Lenis se encontraba a cargo de la secretaria de Cultura de Cali. “No establecer de forma clara y precisa las razones para determinar la necesidad de contratar una interventoría técnica al convenio interadministrativo suscrito por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura y la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali), con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y recursos económicos, con el fin de promocionar, organizar, conceptualizar y desarrollar la Feria de Cali en su versión número 63, que se realizó entre el 25 y 30 de diciembre de 2020, modalidad virtual” indicó la Personería.

Se espera que desde la Administración Distrital se pronuncien sobra la decisión de la Personería, que se encuentra en primera instancia, por lo que el afectado tiene la oportundiad de apelar.