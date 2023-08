Ladrón fue a robar y terminó semidesnudo, golpeado y pidiendo perdón: comunidad tomó justicia por mano propia

La ciudadanía en la capital del Valle del Cauca ya reacciona de manera violenta y aplican la famosa ‘puñoterapia’ o justicia por mano propia cuando se enfrentan a los delincuentes que se adueñan de lo ajeno en la ciudad.

Los robos y las intolerancias por parte de los delincuentes suceden cada día en la ciudad, pues los ‘dueños de lo ajeno’ no le temen a nada y se enfrentan a todo por quitarle las pertenencias a las personas.

Un nuevo robo se presentó en horas de la noche del pasado miércoles 23 de agosto al sur de la ciudad en el Barrio San Fernando.

Un delincuente habría tratado de robar un negocio del sector pero las cosas no le salieron como las planeó y terminó siendo atrapado y fuertemente golpeado por la comunidad.

En el video que circula por redes sociales se puede observar al ladrón bastante herido, con el rostro y el cuello lleno de sangre, parado contra unas rejas mientras dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cali lo protegían de los golpes de los ciudadanos.

Además, se escucha al hombre que está grabando el video, advertirle al ladrón que no volviera a intentar robar por el sector. “No me da miedo, si vuelve cerca de mi casa y negocio, y para que le digas a tus amigos también que a este barrio no pueden volver. Nos tienen mamados, tenemos negocios, tenemos familia, aquí tenemos frente de seguridad” le decían las personas alrededor, mientras el delincuente solamente bajaba la cabeza.

En redes sociales los internautas apoyan la acción de la comunidad, pues indican que si no hay seguridad y garantías por parte de las autoridades, debe haber por parte de los mismos afectados.