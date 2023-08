Desde cárcel de Tuluá estarían amenazando y extorsionando en el marco de las próximas elecciones

En horas de la tarde de este miércoles 23 de agosto se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, realizó una denuncia relacionada con personas que estarían manejando las próximas elecciones de este 29 de octubre.

Uno de los temas principales fue la seguridad nacional en el marco de las elecciones del 29 de octubre que se avecinan. El jefe de cartera, Luis Fernando Velasco, denunció que hay grupos de personas que están extorsionando y tratando de influir en el debate electoral, además, reconoció que se han presentado problemas de orden público en algunas zonas del país y en especial en Tuluá.

“Lo que está ocurriendo en Tuluá es inadmisible, unos señores desde una cárcel, aterrorizando a toda una ciudad y tratando de influir en el debate electoral. Los tenemos detectados, sabemos quiénes son, incluso con el Inpec tratamos de moverlos a veces hay reacciones complejas, porque por amparos Constitucionales no los devuelven a cárceles donde pueden seguir extorsionando” indicó Velasco.

De acuerdo con el ministro de Interior, lo ocurrido en las últimas horas del municipio demuestra la ola de violencia que cobija varias zonas del país, en donde fue atacada la casa de una de las colaboradoras de la campaña de este municipio.

“Ayer fue baleada la casa de una de las colaboradores de una campaña porque se han enfocado contra una campaña y es evidente y quiero decirlo aquí. No vamos a dejar sola la democracia en Tuluá vamos acompañar sabemos quién está amenazando, sabemos quién está actuando y evidentemente le han declarado la guerra al Gobierno y se lo vamos a responder. No podemos dejar sola a la gente de Tuluá, pero por qué hablo de esto, porque evidentemente no es inacción, si no que enfrentar una serie de amenazas con oficinas en algunos lugares en donde tristemente sector. Ahorita la población hace unos años dejaron que entrara, voltearon a ver para otro lado y mire hoy los problemas que tenemos, la sociedad tiene que ser ser cero tolerante con estas organizaciones criminales” informó el ministro.