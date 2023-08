Alerta en Cali por ‘innovadora’ forma de robar vehículos en centros comerciales: piden control de las autoridades

La inseguridad y el robo de vehículos o partes de carros es un tema de todos los días en las calles de la capital del Valle del Cauca. Un carro mal parqueado, moto o una persona dando ‘papaya’ son la oportunidad perfecta para que los ladrones hagan de las suyas.

Una nueva modalidad de robo se están practicando por los ladrones en la ciudad. Los delincuentes utilizarían una llave maestra o controles maestros que abren cualquier tipo de puerta.

Estos objetos abrirían las puertas de cualquier vehículo en donde los ladrones aprovecharían y robarían todos los objetos personales que estén dentro de los carros.

Una de las personas que fue víctima de los delincuentes subió un video en el que comentó lo que encontró en su carro y cómo se dio cuenta que lo robaron a redes sociales, el video se difundió con bastante rapidez.

“Estoy en el parqueadero del éxito, todo el día trabajé, llego a las cinco y media y dejo mi maletín en la parte de atrás en donde está el baúl, cogí mi otro maletín y me voy para el gimnasio y bajé a la hora de la clase, la alarma del carro está desactivada, observé y se me habían llevado el maletín, menos mal no tenía nada mas de valor” dijo el señor en su denuncia.

Continuó explicando “mire lo que encontré en el interior” a lo que mostró lo que seria un control maestro, que sirve para abrir todas las puertas de los vehículos. “Resulta que este sistema sirve para aperturar las llaves, no es el de mi carro, pero además también apertura los otros carros”.

En la grabación se puede observar cuando el señor presiona el control y las alarmas de los carros se encienden.

⚠️MUCHO CUIDADO⚠️

Delincuentes están usando controles “maestros” y están abriendo vehículos, vulnerando la seguridad y robándose todo lo que se encuentre en el interior.



Este caso sucedió en un reconocido almacén de cadena.

Este sería el sistema que están utilizando los ladrones mientras las personas dejan sus vehículos parqueados en centros comerciales.

Se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades ante estos casos.