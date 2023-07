“No aguantamos más alzas a los combustibles”: taxistas se encuentran en paro en Cali

El gremio de los taxistas en Cali está agrupados en el plantón que se está llevando a cabo en los alrededores del Centro Administrativo Municipal, CAM.

La protesta y la razón por la que se encuentran en paro es el aumento en el costo de los combustibles y la propagación del servicio de transporte informal, pues alegan que eso los tiene a punto de colapsar económicamente.

“Los esperamos en el CAM, aquí vamos a permanecer hasta tener el apoyo del gobierno municipal. De acá no nos vamos a mover, vamos a traer las ollas y vamos a hacer lo necesario para que el Gobierno Nacional entienda que no podemos aguantar más alzas a los combustibles. Necesitamos que por favor se acabe la ilegalidad de prestación de servicios de carros particulares, no podemos trasladar las necesidades de unas personas a quienes toda la vida hemos actuado bajo la ley y hemos actuado bajo el amparo de las normas”, expresó uno de los taxistas manifestantes.

A esta hora grupo de taxistas empiezan a llegar al sector del CAM para manifestar la inconformidad por el tema del aumento del combustible y las aplicaciones de trasporte en vehículos particulares. pic.twitter.com/iZRSwyd5dO — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) July 24, 2023

En los alrededores del CAM permanecen varios vehículos parqueados y se espera que las autoridades se pronuncien y den un parte de alivio y tranquilidad a los taxistas.

En días anteriores representantes del Gobierno Nacional se habrían reunido con representantes del gremio de taxistas en la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, con el fin de abordar las problemáticas que han afectado a este medio de transporte en el país.